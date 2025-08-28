Больше личных сбережений стали доверять банкам казахстанцы
К августу 2025 года вклады населения в казахстанских банках превысили 25,8 трлн тенге. Большая часть средств хранится в тенге (19,8 трлн тенге). Подробности о депозитном рынке читайте на NUR.KZ.
Депозиты остаются для казахстанцев главным способом сохранить и приумножить свои накопления. Текущие ставки вознаграждения опережают инфляцию в стране и приносят гражданам реальный доход.
В июле, согласно данным Национального банка, среднерыночная ставка по новым депозитам в тенге составляла 14,3%. У срочных было чуть ниже (14,2%), зато условные показали более высокую ставку (15,2%).
Что касается непосредственно депозитов, то здесь был зафиксирован новый рекорд. По данным Нацбанка к августу 2025 года казахстанцы накопили на своих вкладах свыше 25,8 трлн тенге – это на 1,82% больше, чем было месяцем ранее. В деньгах сумма выросла сразу на 462 млрд тенге за месяц.
Больше всего средств казахстанцы хранят в национальной валюте – 19,8 трлн тенге. За месяц они выросли на 1,7%. На вклады в иностранной валюте пришлось менее 6 трлн тенге – рост за месяц составил 2,25%.
Вероятно, рост валютных депозитов был связан не только с предпочтениями граждан, но и с ростом курса доллара летом. Напомним, в середине июля американская валюта подорожала до рекордных 545 тенге.
|Вклады населения в банках Казахстана
(июль 2025)
|в тенге
|19,8 трлн тенге
|в иностранной валюте
|6 трлн тенге
|всего
|25,8 трлн тенге
|По данным Национального банка РК
В целом же казахстанцы предпочитают хранить деньги на срочных и несрочных вкладах. Общая сумма средств на таких депозитах к августу почти достигла 18,8 трлн тенге.
На сберегательных депозитах хранится более 3,5 трлн тенге и примерно столько же на вкладах до востребования и текущих счетах (на карточках граждан). На условных вкладах хранится порядка 5,7 млрд тенге.
|Вклады населения в банках Казахстана
(июль 2025)
|вклады до востребования и текущие счета
|3,5 трлн тенге
|условные вклады
|5,7 млрд тенге
|срочные вклады
|18,8 трлн тенге
|сберегательные вклады
|3,5 трлн тенге
|всего
|25,8 трлн тенге
|По данным Национального банка РК
На основе этих цифр можно с уверенностью сказать, что казахстанцы по-прежнему активно доверяют свои деньги банкам, причем предпочтение отдают в первую очередь депозитам в тенге.
А о том, в каких именно банках хранят больше всего средств казахстанцы, мы рассказывали здесь.
