Больше личных сбережений стали доверять банкам казахстанцы

К августу 2025 года вклады населения в казахстанских банках превысили 25,8 трлн тенге. Большая часть средств хранится в тенге (19,8 трлн тенге). Подробности о депозитном рынке читайте на NUR.KZ.

Депозиты остаются для казахстанцев главным способом сохранить и приумножить свои накопления. Текущие ставки вознаграждения опережают инфляцию в стране и приносят гражданам реальный доход.

В июле, согласно данным Национального банка, среднерыночная ставка по новым депозитам в тенге составляла 14,3%. У срочных было чуть ниже (14,2%), зато условные показали более высокую ставку (15,2%).

Что касается непосредственно депозитов, то здесь был зафиксирован новый рекорд. По данным Нацбанка к августу 2025 года казахстанцы накопили на своих вкладах свыше 25,8 трлн тенге – это на 1,82% больше, чем было месяцем ранее. В деньгах сумма выросла сразу на 462 млрд тенге за месяц.

Больше всего средств казахстанцы хранят в национальной валюте – 19,8 трлн тенге. За месяц они выросли на 1,7%. На вклады в иностранной валюте пришлось менее 6 трлн тенге – рост за месяц составил 2,25%.

Вероятно, рост валютных депозитов был связан не только с предпочтениями граждан, но и с ростом курса доллара летом. Напомним, в середине июля американская валюта подорожала до рекордных 545 тенге.

Вклады населения в банках Казахстана

(июль 2025) в тенге 19,8 трлн тенге в иностранной валюте 6 трлн тенге всего 25,8 трлн тенге По данным Национального банка РК

В целом же казахстанцы предпочитают хранить деньги на срочных и несрочных вкладах. Общая сумма средств на таких депозитах к августу почти достигла 18,8 трлн тенге.

На сберегательных депозитах хранится более 3,5 трлн тенге и примерно столько же на вкладах до востребования и текущих счетах (на карточках граждан). На условных вкладах хранится порядка 5,7 млрд тенге.

Вклады населения в банках Казахстана

(июль 2025) вклады до востребования и текущие счета 3,5 трлн тенге условные вклады 5,7 млрд тенге срочные вклады 18,8 трлн тенге сберегательные вклады 3,5 трлн тенге всего 25,8 трлн тенге По данным Национального банка РК

На основе этих цифр можно с уверенностью сказать, что казахстанцы по-прежнему активно доверяют свои деньги банкам, причем предпочтение отдают в первую очередь депозитам в тенге.

А о том, в каких именно банках хранят больше всего средств казахстанцы, мы рассказывали здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.