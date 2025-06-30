В Казахстане появился новый банк: защищены ли его депозиты

Новый банк в Казахстане стал участником системы обязательного гарантирования депозитов. Это значит, что его вкладчики будут защищены так же, как и клиенты других банков. Подробности читайте на NUR.KZ.

Впервые с 2010 года в Казахстане появился новый банк второго уровня – "Коммерческий банк БиЭнКей". Вместе с этим он также стал двадцатым участником системы обязательного гарантирования депозитов.

Как объясняют в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), теперь новый банк сможет предлагать своим клиентам открывать вклады и вести банковские счета физических лиц.

Это также значит, что все депозиты будут иметь гарантию сохранности – такую же, которая есть почти у всех остальных банков второго уровня в Казахстане. Благодаря ей деньги клиентов будут в сохранности даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Что нужно знать:

депозиты в новом банке действительно имеют гарантию – распространяется она на вклады и текущие счета физических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой (нотариусы, судебные исполнители и так далее); какие именно можно будет открыть депозит – решает сам банк. Это также касается наличия выбора валюты для вклада и его процентных ставок. КФГД не указывает банку, как правильно открывать депозит, а лишь гарантирует сохранность средств на нем; обращаться за "страховкой" вклада не нужно – гарантия работает в автоматическом режиме. Банк просто не может открыть депозит для клиента, который не будет иметь гарантию КФГД. Исключением являются депозитные сертификаты, о которых мы рассказывали здесь; максимальная сумма, которая попадает под гарантию, как и во всех других банках, имеет свой потолок:

20 млн тенге – по сберегательным вкладам;

– по сберегательным вкладам; 10 млн тенге – по срочным, несрочным и прочим депозитам, а также по текущим и карточным счетам;

– по срочным, несрочным и прочим депозитам, а также по текущим и карточным счетам; 5 млн тенге – по любым вкладам и счетам в иностранной валюте.

Отметим, что гарантии возврата от КФГД нет не только у депозитных сертификатов, но и у некоторых других видов вкладов, о которых можно прочитать в нашем материале.

Также стоит отметить, что на данный момент депозиты в Казахстане дают довольно высокую доходность, которая заметно обгоняет инфляцию в стране. Подробне о ставках вознаграждения мы рассказывали здесь.

Это также влияет и на поведение вкладчиков – многие казахстанцы активно используют депозиты для накопления средств, и это напрямую отражается на общей сумме, которую хранят банки. По последним данным накопления казахстанцев достигли 23,8 трлн тенге.