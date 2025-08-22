Штрафы за досрочное закрытие кредитов отменят в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Штрафы за досрочное закрытие кредитов отменят в Казахстане

      Опубликовано:

      Девушка с ноутбуком
      Девушка. Иллюстративное фото: Kanawa_Studio/Getty Images

      Сейчас банки могут накладывать штрафы на заемщиков, если те досрочно погашают кредиты. Однако с 31 августа штрафные санкции для рядовых граждан отменят. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Казахстанцы могут прибегнуть к досрочному погашению кредитов. Таким образом можно заметно сэкономить на переплате. Как отмечает медиа-портал FinGramota, есть два вида таких платежей:

      • полное досрочное погашение – выплачивается весь остаток долга и проценты за фактические дни пользования;
      • частичное досрочное погашение – вносится сумма "сверху" основного платежа, которая уменьшает долг или сокращает срок кредита.

      В обоих случаях банк недополучает проценты, которые он мог бы заработать, если бы заемщик платил по графику. Поэтому сейчас у них есть "защитный механизм".

      По действующему законодательству банки могут применять штрафы за досрочное погашение:

      • если кредит выдан на срок до года – при досрочном погашении в первые шесть месяцев;
      • если кредит выдан более чем на год – при досрочном погашении в течение первых 12 месяцев.

      Проблема заключается в том, что размеры штрафов могут достигать суммы неполученных банком процентов. То есть в таком случае буквально человек ничего не выиграет, если закроет кредит досрочно, а просто потеряет за раз ту сумму средств, которую бы выплатил в течение срока.

      Однако есть и хорошие новости. С 31 августа 2025 года закон изменится: такие штрафы будут применяться только к юридическим лицам.
      Для обычных людей, то есть физических лиц, никаких штрафов за досрочное погашение больше не будет, погашать задолженность можно в любое время без штрафных санкций.

      Это значит, что казахстанцам, которые решат досрочно погасить займы, не нужно будет бояться нарушений их интересов. Однако к такому процессу нужно подходить внимательно:

      1. у заемщика должна остаться финансовая "подушка безопасности". Если ее нет, лучше отказаться от досрочного погашения;
      2. нужно уточнить в банке минимальную сумму досрочного погашения, даты и форму заявления (срок/платеж);
      3. нужно внести сумму до расчетной даты процентов и зафиксировать выбранный вариант графика;
      4. нужно получить новый график и проверить уменьшение срока/платежа и остатка долга;
      5. при полном закрытии нужно взять две справки: об отсутствии задолженности и о закрытии счета/договора, а также снять обременение, если это была ипотека;
      6. через 2-4 недели будет полезно проверить кредитную историю и отсутствие ошибок (комиссий, сервисных пакетов, автосписаний).

      Отмена штрафов за досрочное погашение сделает кредиты более выгодными для казахстанцев, однако эффект все равно будет зависеть от того, насколько грамотно заемщик воспользовался этим инструментом.

      Напомним, иногда гражданам приходится платить не только за свой кредит, но и за чужой. О таких случаях мы рассказывали здесь.

      Также недавно стало известно, что в целом спрос на кредиты в стране растет, а банки стали более охотно их выдавать населению.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.