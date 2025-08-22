Штрафы за досрочное закрытие кредитов отменят в Казахстане

Сейчас банки могут накладывать штрафы на заемщиков, если те досрочно погашают кредиты. Однако с 31 августа штрафные санкции для рядовых граждан отменят. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы могут прибегнуть к досрочному погашению кредитов. Таким образом можно заметно сэкономить на переплате. Как отмечает медиа-портал FinGramota, есть два вида таких платежей:

полное досрочное погашение – выплачивается весь остаток долга и проценты за фактические дни пользования;

частичное досрочное погашение – вносится сумма "сверху" основного платежа, которая уменьшает долг или сокращает срок кредита.

В обоих случаях банк недополучает проценты, которые он мог бы заработать, если бы заемщик платил по графику. Поэтому сейчас у них есть "защитный механизм".

По действующему законодательству банки могут применять штрафы за досрочное погашение:

если кредит выдан на срок до года – при досрочном погашении в первые шесть месяцев;

если кредит выдан более чем на год – при досрочном погашении в течение первых 12 месяцев.

Проблема заключается в том, что размеры штрафов могут достигать суммы неполученных банком процентов. То есть в таком случае буквально человек ничего не выиграет, если закроет кредит досрочно, а просто потеряет за раз ту сумму средств, которую бы выплатил в течение срока.

Однако есть и хорошие новости. С 31 августа 2025 года закон изменится: такие штрафы будут применяться только к юридическим лицам.

Для обычных людей, то есть физических лиц, никаких штрафов за досрочное погашение больше не будет, погашать задолженность можно в любое время без штрафных санкций.

Это значит, что казахстанцам, которые решат досрочно погасить займы, не нужно будет бояться нарушений их интересов. Однако к такому процессу нужно подходить внимательно:

у заемщика должна остаться финансовая "подушка безопасности". Если ее нет, лучше отказаться от досрочного погашения; нужно уточнить в банке минимальную сумму досрочного погашения, даты и форму заявления (срок/платеж); нужно внести сумму до расчетной даты процентов и зафиксировать выбранный вариант графика; нужно получить новый график и проверить уменьшение срока/платежа и остатка долга; при полном закрытии нужно взять две справки: об отсутствии задолженности и о закрытии счета/договора, а также снять обременение, если это была ипотека; через 2-4 недели будет полезно проверить кредитную историю и отсутствие ошибок (комиссий, сервисных пакетов, автосписаний).

Отмена штрафов за досрочное погашение сделает кредиты более выгодными для казахстанцев, однако эффект все равно будет зависеть от того, насколько грамотно заемщик воспользовался этим инструментом.

