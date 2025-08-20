Казахстанцам стали чаще выдавать кредиты

Банки Казахстана стали чаще выдавать кредиты. Доля одобренных ипотек выросла до 29%, потребительских займов с залогом – до 45%, а автокредитов – до 19%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане в первом квартале текущего года растет спрос на кредитование. Новые данные, которые предоставил Национальный банк РК, показывают, что тенденция продолжилась и во втором квартале.

Так, например, в стране увеличился спрос на ипотечные кредиты. Причины кроются в льготных жилищных займах, а также партнерских программах, которые субсидируются застройщиками.

В целом количество кредитных заявок по ипотечным займам осталось на прежнем уровне, составив 242 тыс. При этом их средний размер увеличился на 5%, до 17,4 млн тенге, а доля одобренных заявок выросла с 24% до 29%.

У потребительских займов похожая картина. Спрос на залоговые кредиты вырос на 2%, до 52 тыс. заявок. Средний размер заявки увеличился сразу на 17%, до 15 млн тенге, а процент одобрения вырос с 36% до 45%.

У беззалоговых потребкредитов наблюдается небольшое восстановление после снижения спроса – 18,3 млн заявок. Их средний размер вырос на 10%, до 1,13 млн тенге. Доля одобрений увеличилась с 31% до 32%.

Аналогично и с автокредитами. Количество заявок выросло на 16%, до 1,6 млн. При этом средний размер запроса снизился сразу на 8%, до 7,25 млн тенге, зато увеличилась доля одобрений – с 15% до 19%.

Аналитики считают, что спрос на автокредиты растет за счет партнерских программ с автосалонами и появлению новых игроков на рынке.

Между тем ранее стало известно, что в Казахстане решили ужесточить правила выдачи кредитов. Что изменится для граждан, мы рассказывали здесь.

Также напомним, что в стране обсуждается возможность ввести для граждан из социально уязвимых слоев населения кредитные отсрочки.

А недавно государство запланировало ввести новые правила и для банков.

