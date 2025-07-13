Отсрочки по кредитам могут ввести для социально-уязвимых слоев населения в Казахстане

В Казахстане планируют ввести отсрочки по кредитам для социально-уязвимых слоев населения, а также пострадавшим от ЧП, передает NUR.KZ со ссылкой на проект АРРФР.

На портале "Открытые НПА" опубликован проект Агентства по регулированию и развитию финансового рынка страны, в котором идет речь о введении отсрочки для социально уязвимых слоев населения и пострадавшим от ЧП.

Отмечается, что отсрочка будет предоставляться не меньше чем на 3 месяца без комиссий при снижении дохода у социально-уязвимых слоев населения или пострадавших от ЧП. Отсрочка будет предоставляться при наличии подтверждающих документов.

На принятие решения будет влиять характер жизненных обстоятельств, вызвавших невозможность погашения долга.

Обсуждение проекта доступно до 24 июля текущего года.

Ранее мы сообщали, что отсрочки по кредитам при ЧС могут стать обязательными в Казахстане. Отмечалось, что сенат Казахстана на пороге принятия законопроекта, который изменит некоторые вопросы оплаты займов в случае чрезвычайных ситуаций (ЧС). Однако затронут эти нормы не всех граждан.

Также в тексте законопроекта предусматривает ряд других изменений, среди которых:

отмена неустойки за досрочное погашение - при досрочной оплате кредита больше не будет штрафов и дополнительных платежей. Это даст заемщикам больше свободы и позволит сэкономить деньги при возможности быстрее рассчитаться с долгами;

займы военнослужащих - солдатам срочной службы запретят получать кредиты, чтобы защитить молодых людей от долговой нагрузки во время несения службы;

контроль над крупными кредитами - для получения больших беззалоговых займов потребуется личное присутствие в отделении банка. В некоторых случаях будет необходимо подтверждение через портал eGov. Это усложнит жизнь мошенникам и повысит безопасность финансовых операций.

А в мае депутат Уласбек Садибеков предложил дать отсрочку на кредиты фермерам на год из-за засухи, которая требует введения ЧС.

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