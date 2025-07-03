Казахстанцам призывного возраста могут начать отказывать в выдаче кредитов при одном условии
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Казахстанцы, которые проходят срочную воинскую службу, не смогут взять кредит в банке или в микрофинансовой организации, передает NUR.KZ со ссылкой на проект АРРФР.
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало проект нового постановления, согласно которому будут внесены изменения в правила обмена сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих.
Как указано в пояснительной записке, по новым правилам банки и микрофинансовые организации по заявке физического лица призывного возраста на получение кредита будут проводить проверку статуса клиента в его кредитном отчете.
Отмечается, что в случае наличия сведений о прохождении им срочной воинской службы, ему будет отказано в предоставлении кредита.
Ранее мы писали, что военнослужащих-срочников Казахстана освободят от уплаты займов и кредитов на период службы и последующие 60 дней.
Также мы писали о том, что Министерство просвещения предложило включить отслуживших в армии казахстанцев в список людей, имеющих право на поступление в вузы и колледжи по квоте.
До этого в Минобороны РК рассказали о планах по повышению зарплаты военных.
"Сейчас Минобороны на уровне депутатского корпуса и правительства прорабатывает вопрос по повышению денежного довольствия военнослужащих, в том числе, и тех, кто работает по контракту, а также офицерского состава", - сказали в министерстве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2262090-kazahstancam-prizyvnogo-vozrasta-mogut-nachat-otkazyvat-v-vydache-kreditov-pri-odnom-uslovii/
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