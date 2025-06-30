Какую информацию о депозитах и их владельцах будут передавать банки Казахстана
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С 1 июля банки в Казахстане должны будут передавать определенные данные о депозитах и их владельцах в Национальный банк РК. Что именно попадет в отчеты, узнали журналисты NUR.KZ.
Национальный банк РК утвердил формы и сроки, по которым все банки второго уровня, филиалы иностранных банков, Банк развития Казахстана и "Казпочта" обязаны предоставлять отчетности о счетах, вкладах и их владельцах.
Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК и вступит в силу 1 июля 2025 года.
Согласно документу, депозитная организация должна будет предоставлять отчетность по банковским счетам в электронном формате в Национальный банк в автоматическом режиме.
Что именно банки должны будут отправлять:
- идентификатор владельца счета (ИИН, БИН, АИН);
- статус физического лица или индивидуального предпринимателя;
- год рождения, пол, гражданство;
- регион проживания;
- наличие связи с депозитной организацией.
Также в Нацбанк будут отправляться другие данные по счетам:
- номер и дата договора банковского счета;
- вид вклада и условия;
- валюта счета;
- процентные ставки;
- сумма на счете;
- операции по счету (поступления, списания, остатки, начисления).
Банки и другие депозитные организации должны будут регулярно "обновлять" отчетности. По владельцу вклада – в течение 10 дней после открытия счета или после изменения условий, а по операциям – ежемесячно.
Важно учесть, что для защиты персональных данных банки предоставляют обезличенную информацию о своих клиентах в виде специального деперсонализированного идентификационного номера (ДИН), который посторонние люди не смогут сопоставить с реальным ИИН владельца счета.
Также ранее в Казахстане было принято решение ужесточить требования по защите касс и сейфов в банках и "Казпочте".
А с начала 2025 года отечественные банки начали работать по новому стандарту.
Также мы рассказывали о том, что в стране появился еще один банк второго уровня.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2260800-kakuyu-informaciyu-o-depozitah-i-ih-vladelcah-budut-peredavat-banki-kazahstana/
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