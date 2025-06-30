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    Финансы

      Какую информацию о депозитах и их владельцах будут передавать банки Казахстана

      Опубликовано:

      Деньги в пакете
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      С 1 июля банки в Казахстане должны будут передавать определенные данные о депозитах и их владельцах в Национальный банк РК. Что именно попадет в отчеты, узнали журналисты NUR.KZ.

      Национальный банк РК утвердил формы и сроки, по которым все банки второго уровня, филиалы иностранных банков, Банк развития Казахстана и "Казпочта" обязаны предоставлять отчетности о счетах, вкладах и их владельцах.

      Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК и вступит в силу 1 июля 2025 года.

      Согласно документу, депозитная организация должна будет предоставлять отчетность по банковским счетам в электронном формате в Национальный банк в автоматическом режиме.

      Что именно банки должны будут отправлять:

      • идентификатор владельца счета (ИИН, БИН, АИН);
      • статус физического лица или индивидуального предпринимателя;
      • год рождения, пол, гражданство;
      • регион проживания;
      • наличие связи с депозитной организацией.

      Также в Нацбанк будут отправляться другие данные по счетам:

      • номер и дата договора банковского счета;
      • вид вклада и условия;
      • валюта счета;
      • процентные ставки;
      • сумма на счете;
      • операции по счету (поступления, списания, остатки, начисления).

      Банки и другие депозитные организации должны будут регулярно "обновлять" отчетности. По владельцу вклада – в течение 10 дней после открытия счета или после изменения условий, а по операциям – ежемесячно.

      Важно учесть, что для защиты персональных данных банки предоставляют обезличенную информацию о своих клиентах в виде специального деперсонализированного идентификационного номера (ДИН), который посторонние люди не смогут сопоставить с реальным ИИН владельца счета.

      Также ранее в Казахстане было принято решение ужесточить требования по защите касс и сейфов в банках и "Казпочте".

      А с начала 2025 года отечественные банки начали работать по новому стандарту.

      Также мы рассказывали о том, что в стране появился еще один банк второго уровня.

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