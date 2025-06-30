Какую информацию о депозитах и их владельцах будут передавать банки Казахстана

С 1 июля банки в Казахстане должны будут передавать определенные данные о депозитах и их владельцах в Национальный банк РК. Что именно попадет в отчеты, узнали журналисты NUR.KZ.

Национальный банк РК утвердил формы и сроки, по которым все банки второго уровня, филиалы иностранных банков, Банк развития Казахстана и "Казпочта" обязаны предоставлять отчетности о счетах, вкладах и их владельцах.

Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК и вступит в силу 1 июля 2025 года.

Согласно документу, депозитная организация должна будет предоставлять отчетность по банковским счетам в электронном формате в Национальный банк в автоматическом режиме.

Что именно банки должны будут отправлять:

идентификатор владельца счета (ИИН, БИН, АИН);

статус физического лица или индивидуального предпринимателя;

год рождения, пол, гражданство;

регион проживания;

наличие связи с депозитной организацией.

Также в Нацбанк будут отправляться другие данные по счетам:

номер и дата договора банковского счета;

вид вклада и условия;

валюта счета;

процентные ставки;

сумма на счете;

операции по счету (поступления, списания, остатки, начисления).

Банки и другие депозитные организации должны будут регулярно "обновлять" отчетности. По владельцу вклада – в течение 10 дней после открытия счета или после изменения условий, а по операциям – ежемесячно.

Важно учесть, что для защиты персональных данных банки предоставляют обезличенную информацию о своих клиентах в виде специального деперсонализированного идентификационного номера (ДИН), который посторонние люди не смогут сопоставить с реальным ИИН владельца счета.

Также ранее в Казахстане было принято решение ужесточить требования по защите касс и сейфов в банках и "Казпочте".

А с начала 2025 года отечественные банки начали работать по новому стандарту.

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