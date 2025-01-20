Требования по защите касс и сейфов в банках и "Казпочте" ужесточат в Казахстане

Финансовым организациям Казахстана дают два года для того, чтобы привести в соответствие помещения, предназначенные для осуществления кассовых операций, передает NUR.KZ со ссылкой на Нацбанк.

На сайте Нацбанка сообщили о внесении изменений в постановление в правила организации охраны и устройства помещений в банках, "Казпочте" и обменных пунктах.

"Данные изменения внесены в рамках приведения отдельных норм в соответствие с требованиями национального и межгосударственного стандартов, в которых изложены актуальные методы защиты помещений от угроз взлома и проникновения", - отметили в Нацбанке.

В сообщении указано, что адаптация помещений в соответствии с вводимыми изменениями напрямую повлияет на расходы финансовых организаций, поэтому предусмотрен переходный период.

"Финансовые организации в течении 2-х лет должны будут привести в соответствие помещения, предназначенные для осуществления кассовых операций. Также предполагается отдельный переходный период в течение 5 лет в отношении национального оператора почты, с учетом социальной составляющей его деятельности", - добавили в Нацбанке.

В правилах указано, что для осуществления кассовых операций финансовые организации должны оборудовать кассовый узел. В него входят кладовая или сейфовая комната, предкладовая, касса и помещение для пересчета наличных денег.

Отмечается, что кассовый узел подлежит изолированию от других производственных, подсобных, подвальных и служебных помещений одним закрывающимся служебным входом.

"Банк для защиты оконных проемов в помещениях кассового узла применяет металлические решетки, и (или) противовзломные и пулестойкие ролеты, оборудованные защитными средствами, обеспечивающими безопасность кассового работника и исключающие возможность хищения наличных денег и ценностей", - сказано в обновленных правилах.

Кроме того, в кладовой и сейфовой комнате не допускается проведение коммуникаций, кроме трубопроводов и кабелей электропитания. Все кассы должны быть оборудованы видеокамерами и микрофонами.

Добавим, что с 13 января финансовые организации Казахстана начали использовать международный стандарт ISO 20022 для обмена данными.

Отметим, на прошлой неделе мы писали, что правила покупки долларов ужесточили в Казахстане. Компаниям придется предоставлять банкам валютный договор, если она покупает иностранную валюту на сумму более 50 тыс. долларов.

В прошлом году мы писали, что в Казахстане хотят изменить правила осуществления мер по безопасности личных данных в банках, согласно которым аудит инфобезопасности должен будет проводиться не реже раза в год.