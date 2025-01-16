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По новому стандарту начали работать все банки Казахстана

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Кассир считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Все казахстанские банки второго уровня перешли на международный стандарт формата платежных сообщений ISO 20022. Что изменится в их работе и как это повлияет на граждан, узнали журналисты NUR.KZ.

Переход на международный стандарт работы ISO 20022 казахстанские банки начали еще в прошлом году. Главная цель перехода на новый формат заключалась в автоматизации бизнес-процессов и снижении затрат участников финансового рынка.

Теперь же, как сообщает Национальный банк РК, переход платежных и информационных систем на новый стандарт ISO 20022 завершили все банки второго уровня.

"Платежные системы страны и информационные системы банков, доработанные с учетом нового стандарта, с 13 января 2025 года запущены в эксплуатацию в новом формате. Банки принимают платежные указания от клиентов в стандартном режиме в соответствии с графиками работы информационных систем, без ограничений и задержек", – сообщили в Нацбанке.

Как объяснили в отечественном центробанке, переход на новый стандарт способствует автоматизации обработки платежей, повышению скорости и безопасности расчетов.

Особенностью стандарта ISO 20022 является возможность передачи дополнительных сведений о платеже или сделке, что упрощает процессы идентификации, снижает количество возможных ошибок и повышает качество обслуживания клиентов.

Новый формат должен повысить эффективность взаимодействия между финансовыми институтами и потребителями, а также улучшить адаптацию к технологическим изменениям на финансовом рынке.

При этом Нацбанк также отметил, что Казахстан первым из стран Центральной Азии вошел в число государств, использующих международный стандарт наряду со странами Европейского союза и Юго-Восточной Азии, что упростит трансграничные платежи и будет содействовать развитию международной торговли.

Напомним, этот переход не стал единственным изменением в банковской сфере. Ранее стало известно, что Нацбанк планирует усилить контроль за валютными операциями и обязать банки второго уровня более оперативно подавать отчеты о проведенных сделках.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2212182-po-novomu-standartu-nachali-rabotat-banki-kazahstana/

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