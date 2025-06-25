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    Финансы

      Новый банк появился в Казахстане

      Опубликовано:

      Вручение лицензии
      Вручение лицензии. Фото: АРРФР

      Впервые с 2010 года в Казахстане новому участнику финансового рынка выдана лицензия на проведение банковских операций - им стало АО "Коммерческий банк БиЭнКей", передает NUR.KZ со ссылкой на АРРФР.

      Как сообщается на официальном сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, выдана лицензия на проведение банковских операций АО "Коммерческий банк БиЭнКей".

      Это первая банковская лицензия, выданная в Казахстане с 2010 года, отмечается в публикации.

      Во время торжественной церемонии председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова вручила лицензию на осуществление банковских операций председателю BNK Capital Ким Сонг Джу.

      АО "Коммерческий банк БиЭнКей" ориентирован на развитие универсальных цифровых услуг, кредитование малого и среднего бизнеса и автокредитование.

      Банк создан в результате преобразования ТОО "BNK Finance Kazakhstan", ранее действовавшего в статусе микрофинансовой организации. В июне 2024 года Агентством выдано разрешение на конвертацию в банк второго уровня в рамках законодательства, предусматривающего возможность преобразования микрофинансовых организаций. 30 мая текущего года Агентством утвержден отчет о реализации мероприятий по преобразованию, после чего компания прошла государственную перерегистрацию в качестве банка.

      Выданная лицензия предоставляет банку право осуществлять банковские операции, включая прием депозитов юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов, кассовые и переводные операции, предоставление кредитов и проведение операций с иностранной валютой. Осуществление операций с депозитами и банковскими счетами физических лиц будет возможно после присоединения к системе обязательного гарантирования депозитов.

      На момент преобразования активы организации составили 25,8 млрд тенге, кредитный портфель - 21,8 млрд тенге. По итогам 2024 года организация занимала 15-е место среди микрофинансовых организаций по размеру активов.

      АО "Коммерческий банк БиЭнКей" входит в структуру южнокорейской BNK Financial Group Inc. - международного финансового холдинга с активами свыше 103 млрд долларов США. В состав группы также входят банки Busan Bank и Kyongnam Bank, а также инвестиционные компании. Два корейских банка группы имеют международные рейтинги уровня «A2» и свыше 300 филиалов.

      План развития банка в Казахстане состоит из трех этапов. На первом этапе финансовый институт планирует стабилизацию трансформации в банк, включая эффективный выход на рынок с использованием бизнес-структуры, создание базовой системы цифрового банкинга и надежной системы управления рисками.

      На втором этапе планируется расширение операционной деятельности, в том числе диверсификация продуктового портфеля, выход на рынок автолизинга и расширение цифровых продуктов.

      Кроме того, банк предусматривает диверсификацию активов путем формирования имиджа банка, ориентированного на МСП, углубления цифровой трансформации и создания базы для выхода на рынок СНГ.

      Напомним, летом прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления для СМИ после переговоров с главой Южной Кореи упомянул о возможном создании в РК еще одного банка второго уровня.

      "В стране действует микрофинансовая организация "Корейский Банк Финанс Казахстан". Я поддерживаю решение сделать его банком второго уровня", - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая перед журналистами.

      Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов сообщил, что BNK Finance Kazakhstan получил разрешение на конвертацию в банк второго уровня 7 июня. Тогда ожидалось, что банковская лицензия будет получена МФО в декабре.

      Позднее в В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о BNK Finance Kazakhstan - микрофинансовой организации, которая должна была стать банком второго уровня в Казахстане.

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