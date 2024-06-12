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Что известно об МФО, которая станет новым банком второго уровня в Казахстане

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Здание банка
Банк. Иллюстративное фото: artpartner-images/Getty Images

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали об микрофинансовой организации, которая станет банком второго уровня в Казахстане, передает NUR.KZ.

Микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan, входящая в структуру корейской BNK Financial Group Inc., получила разрешение на преобразование в банк второго уровня. Об открытии иностранного банка говорил в своем послании президент Токаев.

BNK Financial Group Inc. - крупнейшая южнокорейская финансовая группа с активами в размере $129 млрд и национальным рейтингом "ААА". В структуре группы присутствуют 2 банка, имеющие более 300 филиалов и международные рейтинги "А2".

В 2021 году МФО BNK получила лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности.

На сегодня МФО BNK занимает 13 место по размеру активов в секторе МФО, с 2021 года активы МФО увеличились в 5 раз и составили 20,3 млрд тенге. Кредитный портфель увеличился в 6 раз и достиг 18,8 млрд тенге.

Агентством на основании поступившего заявления и пакета документов от МФО BNK выдано разрешение на добровольную реорганизацию BNK в форме конвертации в банк второго уровня.

Напомним, что сегодня президент Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления для СМИ после переговоров с главой Южной Кореи упомянул о возможном создании в РК еще одного банка второго уровня.

"В стране действует микрофинансовая организация "Корейский Банк Финанс Казахстан". Я поддерживаю решение сделать его банком второго уровня", - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая перед журналистами.

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов сообщил, что BNK Finance Kazakhstan получил разрешение на конвертацию в банк второго уровня 7 июня. Ожидается, что банковская лицензию будет получена МФО в декабре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2116386-chto-izvestno-ob-mfo-kotoraya-stanet-novym-bankom-vtorogo-urovnya-v-kazahstane/

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