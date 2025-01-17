"Чтобы были у нас под контролем": почему в Казахстане ужесточили правила покупки валюты для нерезидентов

На брифинге в Нацбанке разъяснили причину усиленного финансового мониторинга за операциями нерезидентов страны по покупке безналичной валюты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нацбанк опубликовал этот проект на открытых НПА, более того, вчера письмо было направлено в банки второго уровня, чтобы уже довести конкретные инструкции, чтобы усиленный финмониторинг таких операций начался.

В последние месяцы мы заметили, что существует такая тенденция, что нерезиденты могут за тенге покупать иностранную валюту, тенге может по разным причинам у них оказываться, и это, в принципе, нормально, но, чтобы отдельные крупные участники рынка, имея дочерние компании, не обходили правила Нацбанка в дни повышенного спроса и нестабильности по покупке иностранной валюты, эта норма была введена. Меры направлены на то, чтобы какой-то необоснованный спрос на иностранную валюту с рынка снять", - сообщил замглавы Нацбанка Акылжан Баймагамбетов.

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов добавил, что ужесточение мониторинга касается только нерезидентов Казахстана, для граждан все остается, как и было.

"Если кто-то из наших крупных, средних и мелких предприятий хочет покупать доллары по контрактам внешнеторговым - там никаких проблем не будет. Но для того, чтобы проверить и зарегулировать, есть ли какое-то спекулятивное вмешательство нерезидентов, мы эти меры приняли, и до банков конструктивное письмо вместе с агентством довели. То есть, чтобы нерезиденты у нас были под контролем и жестко мониторились", - добавил Сулейменов.

Напомним, несколько дней назад срок действия банковских карт для иностранцев ограничили одним годом в Казахстане.

В феврале прошлого года сообщалось, что Нацбанк внес изменения в правила выдачи банковских карточек. Теперь иностранцев будут тщательно проверять, а несовершеннолетних казахстанцев сильнее контролировать.

Мы также писали, что некоторые граждане пытаются заработать на "продаже" банковских карт третьим лицам. Такие сделки могут подвести настоящего владельца к уголовной ответственности. Подробнее о таких схемам мы писали здесь.

При этом иностранцы и лица без гражданства, которые не являются резидентами Казахстана, с 2025 года также должны будут сдать декларацию об активах и обязательства наравне с казахстанцами, если у них есть зарегистрированное в Казахстане имущество или доля участия в жилищном строительстве на территории страны.