"Рухнут" ли банки в случае кризиса в Казахстане, рассказали в финрегуляторе

Глобальные потрясения в сфере геополитики и торговые войны влияют на экономическое состояние стран, включая Казахстан. Но итоги стресс-теста финансового рынка РК оказались хорошими, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По итогам стресс-теста финансового рынка Казахстана банки второго уровня показали хорошие результаты, несмотря на глобальные геополитические и экономические вызовы.

Согласно заявлению Тимура Абилкасымова из АРРФР, достаточность основного капитала банков составила 15%, что значительно превышает минимальный норматив в 5,5%.

В Казахстане действует система гарантирования вкладов, которая защищает депозиты в случае банкротства банка, с максимальным покрытием до 20 миллионов тенге для сберегательных вкладов в национальной валюте.

Банки второго уровня (БВУ) являются одной из важнейших составляющих не только финансовой сферы, но и всей экономики страны.

В периоды кризиса БВУ могут столкнуться с серьезными вызовами, которые иногда приводят к их ликвидации и потере денег вкладчиков. А иногда государству приходится спасать банки, если риски затрагивают сразу несколько организаций.

Как сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР или финрегулятор), был проведен очередной цикл риск-ориентированного надзора в банковском секторе в виде:

комплексной оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process);

регулярной оценки качества активов (AQR);

и надзорного стресс-тестирования (НСТ).

Выдержат ли банки кризис

Стресс-тестирование – это проверка устойчивости финансовой организации к экономическим и финансовым шокам, которая показывает состояние и уязвимость всей финансовой системы при реализации определенных рисков.

В нем участвовало 11 БВУ, на долю которых приходится 85% всех активов банковского сектора.

Деньги. Иллюстративное фото: johan10/Getty Images

"По итогам оценок AQR и НСТ 2024 года достаточность основного капитала (k1) составила 15,0%, что существенно превышает минимальный установленный норматив – 5,5%.

Впервые по итогам надзорного цикла применены индивидуальные надбавки и буферы на достаточность капитала банков. Данные меры направлены на повышение финансовой устойчивости банковского сектора и достаточного запаса капитала для покрытия потенциальных рисков", – отметил заместитель председателя АРРФР Тимур Абилкасымов.

То есть в случае каких-либо внешних шоков БВУ окажутся устойчивыми, а их "запас прочности" превышает установленные нормативы. Это указывает на определенную надежность и защиту для вкладчиков.

Как защищены деньги в банках

В Казахстане действует система гарантирования вкладов, которая покрывает определенные максимальные суммы:

20 миллионов тенге – по сберегательным вкладам в тенге (эта же сумма будет максимальной в случае, если имеется несколько видов депозитов и других счетов в ликвидируемом банке);

– по сберегательным вкладам в тенге (эта же сумма будет максимальной в случае, если имеется несколько видов депозитов и других счетов в ликвидируемом банке); 10 миллионов тенге – по несрочным, срочным и другим депозитам в тенге, а также остаткам денег на карточках и счетах в тенге;

– по несрочным, срочным и другим депозитам в тенге, а также остаткам денег на карточках и счетах в тенге; 5 миллионов тенге – по карточкам, счетам и депозитам в иностранной валюте.

То есть, если вдруг банк столкнется с трудностями и подаст на банкротство, то депозиты на эту сумму окажутся защищенными – государство гарантирует их возврат.

Напомним, что также можно вернуть вложения свыше гарантированных сумм.

Однако это будет зависеть от работы ликвидационной комиссии и активов банка – может оказаться так, что продажа всего имущества БВУ не сможет покрыть всю сумму задолженности перед вкладчиками (свыше лимитов гарантии) и кредиторами.

В то же время есть такие виды вложений, которые не покрываются гарантией защиты.

А если в ликвидируемом банке был открыт кредит, то его все равно придется погасить.