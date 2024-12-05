Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вступили в силу поправки по гарантированию депозитов казахстанцев: что изменилось

Опубликовано:

Женщина кладет монетку в банку с деньгами
Денежные накопления. Иллюстративное фото: sorrapong/Getty Images

Вступили в силу законодательные поправки, направленные на совершенствование отдельных положений законодательства о гарантировании депозитов физических лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на КФГД.

Как сообщается на сайте Казахстанского фонда гарантирования депозитов, вступили в силу законодательные поправки, направленные на совершенствование отдельных положений законодательства о гарантировании депозитов физических лиц.

Первое – понятие "депозитор" вводится на законодательном уровне. Физические лица – вкладчики казахстанских банков все так же имеют право на законодательную защиту сбережений в банках, ее обеспечивает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД). В силу поправок в определение "депозитор" включены также индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой: адвокаты, частные нотариусы, частные судебные исполнители и профессиональные медиаторы.

Второе – вносятся изменения в порядок учета и использования средств КФГД в случае несостоятельности банка – участника системы гарантирования депозитов.

Так, фонд все так же вправе в дополнение к специальному резерву использовать и собственные активы для исполнения обязательств. При этом, часть уставного капитала КФГД (в пределах 70%) более не учитывается в составе специального резерва, что соответствует Международным стандартам финансовой отчетности, однако так же может быть направлена на выплаты по решению единственного акционера КФГД – Национального Банка Казахстана. Допускается превышение предусмотренных ранее 70% уставного капитала. КФГД, как и ранее, остается вправе начислять дополнительные взносы банков – участников системы гарантирования депозитов и обратиться в Национальный Банк за получением займа – с последующим покрытием расходов за счет чрезвычайных взносов банков.

Все эти законодательные новшества усилят финансовую устойчивость КФГД и на практике позволят сокращать сроки принятия решений и исполнения обязательств при критических сценариях, отмечается в публикации.

Базово, исполнение функций фонда по-прежнему покрывается специальным резервом. В данный момент объем накопленных резервов превышает 1 триллион тенге, уровень достаточности соответствует законодательно установленному коэффициенту – 5% от объема гарантируемых депозитов.

Третий пул поправок касается банковской тайны. КФГД будет вправе получать информацию об активах и обязательствах банка, отнесенного финансовым регулятором к категории банков с неустойчивым финансовым положением, создающего угрозу интересам его депозиторов и кредиторов или угрозу стабильности финансовой системы, а также к категории неплатежеспособных банков. Это позволит фонду эффективно осуществлять все функции, предусмотренные законодательством.

Четвертый пул поправок касается ведения реестра банков – участников системы гарантирования депозитов и оптимизации процесса выдачи свидетельств. В частности, для оптимизации документооборота исключается выдача Фондом документальных свидетельств банков-участников – банк становится участником системы гарантирования депозитов со дня внесения информации в реестр КФГД.

Все поправки стали очередным этапом в работе по усилению защиты прав и интересов вкладчиков казахстанских банков – физических лиц и в повышении институциональной эффективности Казахстанского фонда гарантирования депозитов в области финансовой стабильности.

Максимальные суммы гарантии по депозитам физических лиц по-прежнему составляют:

  • 20 миллионов тенге – по сберегательным вкладам в тенге,
  • 10 миллионов тенге – по несрочным, срочным и другим депозитам в тенге, а также остаткам денег на карточках и счетах в тенге,
  • 5 миллионов тенге – по карточкам, счетам и депозитам в иностранной валюте.

Если в одном банке размещено несколько депозитов, различных по видам и валюте, гарантируется совокупный остаток суммы по всем депозитам, но не более максимальной суммы 20 миллионов тенге. Депозиты в разных банках КФГД гарантирует отдельно. Все банки, принимающие депозиты физических лиц, кроме исламских банков, в обязательном порядке участвуют в системе гарантирования депозитов.

КФГД также напоминает, ранее сообщалось, что обеспечение средств специального резерва на достаточном уровне входит в число приоритетных направлений работы фонда на ближайшие три года.

"В настоящее время уже реализуется ряд инициатив в области инвестиционного управления активами, применяется риск-ориентированная модель расчета взносов банков – участников системы гарантирования депозитов, планируется поэтапное развитие этих направлений", - сообщает ведомство.

Напомним, мы писали: если банк закроется в Казахстане, его вкладчикам вернут деньги. Возьмут их из спецрезерва КФГД, который за последний год вырос на 165 млрд тенге. Сколько в нем средств, читайте здесь.

Однако, если в закрывшемся банке у вас есть кредит, то сбережения могут не вернуть или отдать не полностью.

Что касается выбора депозита, процентная ставка – не единственный фактор, который нужно учесть. Также играют роль надежность банка, наличие гарантии и сумма, которую она покрывает. Подробнее об этом мы писали здесь.

Добавим, форму договора банковского депозита изменили в Казахстане. Теперь на первой странице договора депозита банки Казахстана обязаны указывать всю важную для клиента информацию: ГЭСВ, валюту вклада и даже сумму гарантии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2196791-vstupili-v-silu-popravki-po-garantirovaniyu-depozitov-kazahstancev-chto-izmenilos/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie