Вступили в силу поправки по гарантированию депозитов казахстанцев: что изменилось

Вступили в силу законодательные поправки, направленные на совершенствование отдельных положений законодательства о гарантировании депозитов физических лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на КФГД.

Как сообщается на сайте Казахстанского фонда гарантирования депозитов, вступили в силу законодательные поправки, направленные на совершенствование отдельных положений законодательства о гарантировании депозитов физических лиц.

Первое – понятие "депозитор" вводится на законодательном уровне. Физические лица – вкладчики казахстанских банков все так же имеют право на законодательную защиту сбережений в банках, ее обеспечивает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД). В силу поправок в определение "депозитор" включены также индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой: адвокаты, частные нотариусы, частные судебные исполнители и профессиональные медиаторы.

Второе – вносятся изменения в порядок учета и использования средств КФГД в случае несостоятельности банка – участника системы гарантирования депозитов.

Так, фонд все так же вправе в дополнение к специальному резерву использовать и собственные активы для исполнения обязательств. При этом, часть уставного капитала КФГД (в пределах 70%) более не учитывается в составе специального резерва, что соответствует Международным стандартам финансовой отчетности, однако так же может быть направлена на выплаты по решению единственного акционера КФГД – Национального Банка Казахстана. Допускается превышение предусмотренных ранее 70% уставного капитала. КФГД, как и ранее, остается вправе начислять дополнительные взносы банков – участников системы гарантирования депозитов и обратиться в Национальный Банк за получением займа – с последующим покрытием расходов за счет чрезвычайных взносов банков.

Все эти законодательные новшества усилят финансовую устойчивость КФГД и на практике позволят сокращать сроки принятия решений и исполнения обязательств при критических сценариях, отмечается в публикации.

Базово, исполнение функций фонда по-прежнему покрывается специальным резервом. В данный момент объем накопленных резервов превышает 1 триллион тенге, уровень достаточности соответствует законодательно установленному коэффициенту – 5% от объема гарантируемых депозитов.

Третий пул поправок касается банковской тайны. КФГД будет вправе получать информацию об активах и обязательствах банка, отнесенного финансовым регулятором к категории банков с неустойчивым финансовым положением, создающего угрозу интересам его депозиторов и кредиторов или угрозу стабильности финансовой системы, а также к категории неплатежеспособных банков. Это позволит фонду эффективно осуществлять все функции, предусмотренные законодательством.

Четвертый пул поправок касается ведения реестра банков – участников системы гарантирования депозитов и оптимизации процесса выдачи свидетельств. В частности, для оптимизации документооборота исключается выдача Фондом документальных свидетельств банков-участников – банк становится участником системы гарантирования депозитов со дня внесения информации в реестр КФГД.

Все поправки стали очередным этапом в работе по усилению защиты прав и интересов вкладчиков казахстанских банков – физических лиц и в повышении институциональной эффективности Казахстанского фонда гарантирования депозитов в области финансовой стабильности.

Максимальные суммы гарантии по депозитам физических лиц по-прежнему составляют:

20 миллионов тенге – по сберегательным вкладам в тенге,

10 миллионов тенге – по несрочным, срочным и другим депозитам в тенге, а также остаткам денег на карточках и счетах в тенге,

5 миллионов тенге – по карточкам, счетам и депозитам в иностранной валюте.

Если в одном банке размещено несколько депозитов, различных по видам и валюте, гарантируется совокупный остаток суммы по всем депозитам, но не более максимальной суммы 20 миллионов тенге. Депозиты в разных банках КФГД гарантирует отдельно. Все банки, принимающие депозиты физических лиц, кроме исламских банков, в обязательном порядке участвуют в системе гарантирования депозитов.

КФГД также напоминает, ранее сообщалось, что обеспечение средств специального резерва на достаточном уровне входит в число приоритетных направлений работы фонда на ближайшие три года.

"В настоящее время уже реализуется ряд инициатив в области инвестиционного управления активами, применяется риск-ориентированная модель расчета взносов банков – участников системы гарантирования депозитов, планируется поэтапное развитие этих направлений", - сообщает ведомство.

Напомним, мы писали: если банк закроется в Казахстане, его вкладчикам вернут деньги. Возьмут их из спецрезерва КФГД, который за последний год вырос на 165 млрд тенге. Сколько в нем средств, читайте здесь.

Однако, если в закрывшемся банке у вас есть кредит, то сбережения могут не вернуть или отдать не полностью.

Что касается выбора депозита, процентная ставка – не единственный фактор, который нужно учесть. Также играют роль надежность банка, наличие гарантии и сумма, которую она покрывает. Подробнее об этом мы писали здесь.

Добавим, форму договора банковского депозита изменили в Казахстане. Теперь на первой странице договора депозита банки Казахстана обязаны указывать всю важную для клиента информацию: ГЭСВ, валюту вклада и даже сумму гарантии.