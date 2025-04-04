В два раза повысили штрафы для коллекторов в Казахстане

В Казахстане в два раза повысили штрафы для коллекторов, которые нарушили права заемщиков или закон в целом. Максимальная сумма нового наказания достигла 2,4 млн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

С 1 июля 2024 года в Казахстане действует временный запрет на уступку проблемных кредитов коллекторским агентствам. При этом закон не запрещает их и позволяет продолжать работать, а это значит, что коллекторы могут взыскивать как старые долги, так и работать с новыми по договору с кредиторами.

Однако контроль за ними усилился. Как сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, 10 января текущего года президент Казахстана принял поправки, которые ужесточают ответственность коллекторских агентств за нарушение закона.

Так, за совершение недобросовестных действий при осуществлении коллекторской деятельности штрафы были увеличены в два раза:

для малого бизнеса – до 200 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 786 400 тенге в 2025 году;

в 2025 году; для среднего бизнеса – до 400 МРП, или 1 572 800 тенге;

для крупного бизнеса – до 600 МРП, или 2 359 200 тенге.

Также были в два раза увеличены штрафы за нарушение правил осуществления коллекторской деятельности:

для малого бизнеса – до 100 МРП, или 393 200 тенге;

для среднего – до 200 МРП, или 786 400 тенге;

для крупного – до 300 МРП, или 1 179 600 тенге.

Кроме того, новые поправки ввели персональную ответственность работников коллекторских агентств. Теперь за совершение недобросовестных действий при взаимодействии с должниками или их представителями недобросовестным коллекторам придется заплатить лично по 30 МРП, то есть 117 960 тенге.

Все эти штрафы уже действуют, ведь поправки введены в действие с 13 марта 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что коллекторские агентства обязали вести учет заявлений должников и отчитываться о проделанной работе. Таким образом решили сделать их деятельность более "прозрачной"

Между тем казахстанцы, которые столкнулись с коллекторами, должны помнить о своих правах. Как правильно себя с ними вести и что нельзя им "прощать", можно прочитать в нашем материале.