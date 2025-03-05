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Коллекторов обяжут работать более "прозрачно" в Казахстане

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Клиенты спорят с менеджером
Спор. Иллюстративное фото: AntonioGuillem/GettyImages

К коллекторским агентствам установят новые требования. Им нужно вести учет заявлений должников и отчитываться о проделанной работе. Как это должно повлиять на казахстанцев, узнали журналисты NUR.KZ.

Несмотря на тот факт, что с 1 июля 2024 года в Казахстане действует мораторий на уступку проблемных долгов коллекторским агентствам, на деле такие организации продолжают свою работу, но лишь по старым долгам или сотрудничая напрямую с кредиторами.

Между тем Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка было принято новое постановление, которое вносит изменения в правила работы коллекторов в Казахстане.

Согласно постановлению, коллекторские агентства будут обязаны вести учет поступивших и рассмотренных заявлений должников, а также фиксировать примененные меры урегулирования и причины отказов в изменении условий погашения задолженности.

Другими словами, коллекторы должны будут отчитываться о своей работе с проблемными заемщиками. Цель поправок – обеспечить прозрачность и систематизацию процесса взаимодействия с должниками. При этом обязанность предоставления данных сведений в агентство исключается в связи с планируемой автоматизацией.

Как отмечает ведомство, в документе также описываются действия, которые коллекторы могут совершать в процессе исполнительного производства. В нем также уточняются требования к подтверждению надлежащего исполнения обязательств по уведомлению должников об их праве обратиться за урегулированием задолженности.

По мнению авторов постановления, эти изменения помогут повысить эффективность работы коллекторских агентств, а также усилят защиту прав должников и улучшат процесс взаимодействия всех участников рынка.

Ранее мы также рассказывали, что коллекторские агентства не имеют права угрожать должникам или оказывать на них давление. Если такое происходит, казахстанцы могут подать жалобу в профильное ведомство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2225597-kollektorov-obyazhut-rabotat-bolee-prozrachno-v-kazahstane/