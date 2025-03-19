В каких случаях нельзя отказаться от кредитов по телефону в Казахстане

Казахстанцы могут по телефону оформить отказ от получения на них новых кредитов. Но для этого нужно звонить по номеру 1414 с личного устройства. О том, как это происходит, читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанцы уже давно имеют возможность установить запрет на оформление банковских займов и микрокредитов на свое имя. Недавно появился новый способ подключения этой услуги – посредством телефонного звонка.

Для этого нужно позвонить по номеру 1414 и на вопрос робота по поводу цели звонка попросить подключить услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов".

Как отмечает госкорпорация "Правительство для граждан", чтобы голосовой помощник правильно понял пользователя, лучше использовать простые произвольные фразы: "Отказ от кредитов", "Запрет на займы" и другие. Далее он попросит ввести индивидуальный идентификационный номер (ИИН) звонящего и SMS-код, после чего услуга будет подключена.

Между тем казахстанцам следует учесть важный нюанс: звонить нужно только со своего номера телефона, который зарегистрирован в Базе мобильных граждан (БМГ) на ИИН получателя услуги.

То есть казахстанцы не смогут оформить запрет для другого человека, позвонив со своего устройства, даже если знают его ИИН. Робот также не будет реагировать, если человек введет свой собственный ИИН, позвонив при этом с чужого или со своего номера, не зарегистрированного в БМГ.

Не получится получить услугу и с "домашнего" телефона с городским номером, потому что его нельзя зарегистрировать в Базе мобильных граждан и получить на него SMS-сообщение с кодом, который робот просит ввести прямо во время разговора.

Таким образом, услуга доступна только владельцам смартфонов, чей номер зарегистрирован за ними в БМГ. В теории эту же услугу могут получить владельцы кнопочных телефонов, но, возможно, они столкнутся со сложностями при вводе SMS-кода в период действующего звонка.

Остальным же гражданам может быть проще оформлять самозапрет на займы "по-старинке", то есть через онлайн-сервис на портале "Электронного правительства" или через приложение eGov Mobile.

Между тем важно воспринимать добровольный отказ от получения займов не как ограничение, а как дополнительную защиту от мошенников. Ведь с подключенной услугой на казахстанцев никто не сможет оформить заем. А если такое и случится, то это будет проблема кредиторов, ведь им придется списать долг.