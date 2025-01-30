В Нацбанке высказались о контроле мобильных переводов

Зампред Нацбанка в кулуарах сената рассказал, пришли ли в Нацбанке и КГД к единому мнению о пороговом значении, с которого начнется мониторинг мобильных переводов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы активно работаем с Комитетом госдоходов и с банковским сообществом, чтобы не просто принять механизм, чтобы он как-то реализовался. Самое главное понять - можно ли это реализовать и предоставлять такую информацию.

Сейчас, как вы знаете, в соответствии с прошлогодним требованием мы предоставляем ИИН человека, который получает свыше ста переводов от разных лиц. Теперь они хотят увидеть пороговое значение, и по этому порогу идет бурное обсуждение. В части того, чтобы не увлекаться перетаскиванием базы данных, а выявлять активных и незарегистрированных предпринимателей", - сообщил заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов.

Он отметил, что соответствующее предложение от КГД уже поступило.

"Предложение от КГД вышло, мы его обсуждали. Сейчас банковское сообщество рассматривает техническую реализацию. Если они подтвердят, то это выпустится. Если не подтвердят - поиски продолжатся", - указал спикер.

Напомним, ранее стало известно, что в будущем будут проверяться мобильные переводы всех граждан, независимо от их участия в декларировании.

В июле прошлого года руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова рассказала, какие переводы казахстанцев будут проверять налоговики. Также в КГД разъясняли, будут ли проверять казахстанцев, которые часто отправляют мобильные переводы.

При этом в начале года в Комитете госдоходов сообщили о внесении изменений в критерии для физлиц касательно мобильных переводов, при котором средства не будут считаться, как незаконная предпринимательская деятельность. Отмечалось, что допустимыми считаются до 100 переводов от разных лиц в течение 3-х месяцев на сумму не боле 255 тыс. тенге. Как отмечают в КГД, данная мера нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.

После заместителя премьера Тамару Дуйсенову спросили о штрафах за мобильные переводы на сумму свыше 255 тыс. тенге.

"Норма еще не утверждена окончательно: сейчас ее рассматривают специалисты нашей сферы, работают соответствующие госорганы. Мы собираемся высказать свое мнение по этому вопросу Министерству финансов. Нужно подождать, пока работает наша рабочая группа - работает консультативная группа специалистов, чтобы выработать единую позицию. Предварительно пока не могу сказать, какой будет эта позиция, но этот вопрос на стадии обсуждения", - ответила Тамара Дуйсенова.