Банки Казахстана внедряют в работу новый стандарт: повлияет ли это на платежи и переводы

Банки Казахстана будут проводить технические работы в связи с внедрением в платежные системы международного формата платежных сообщений ISO 20022, передает NUR.KZ со ссылкой на Нацбанк.

По информации Нацбанка, использование международного стандарта платежных сообщений не изменит процедуру оказания банками финансовых услуг своим клиентам.

"Данные работы не затрагивают платежи по карточкам. Таким образом, расчеты населения по платежным картам, QR-кодам, мобильные переводы, снятие наличных денег с банкоматов, оплата сотовой связи и др. останутся без изменений.

При этом, в связи с необходимостью настройки своих информационных систем, банки будут проводить технические работы. Для их реализации возможны кратковременные изменения в графике приема платежей, связанных с межбанковским обслуживанием (в выходные дни накануне внедрения финансовыми организациями ISO 20022)", - сказано в сообщении.

По данным Нацбанка, финансовые учреждения в данное время заранее уведомляют своих клиентов о времени проведения банками технических работ в рамках перехода к новому стандарту, который состоится до конца ноября 2024 года.

На сайте Нацбанка указано, что общемировой стандарт ISO 20022 обмена электронными сообщениями между финансовыми организациями создан для автоматизации бизнес-процессов.

Переход на данный стандарт обеспечит участникам рынка доступ к новым решениям, реализуемым на базе ISO 20022, а также сократит затраты всех сторон за счет применения унифицированных моделей обмена платежными сообщениями при проведении банковских операций.

Ранее сообщалось, что банки Казахстана предлагают обязать отчитываться о простоях в работе. Кроме того, может увеличиться срок хранения фотографий с банкоматов.

Добавим также, по данным с официального сайта НБ РК, Национальный банк Республики Казахстан является центральным банком Казахстана и представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы РК. Все иные банки представляют собой нижний (второй) уровень банковской системы за исключением Банка Развития Казахстана, имеющего особый правовой статус.

Национальный Банк в пределах своей компетенции представляет интересы Республики Казахстан в отношениях с центральными банками и банками других стран, в международных банках и иных финансово-кредитных организациях.

Основной целью Нацбанка является обеспечение стабильности цен в Казахстане. Для этого в задачи НБ входит:

разработка и проведение денежно-кредитной политики государства;

обеспечение функционирования платежных систем;

осуществление валютного регулирования и валютного контроля;

содействие обеспечению стабильности финансовой системы;

осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики и статистики внешнего сектора.