Банки Казахстана начнут работать по новому стандарту с 13 января

Финансовые организации Казахстана начнут использовать международный стандарт ISO 20022 для обмена данными с 13 января. Банки объяснили, изменится ли что-то для их клиентов, передает NUR.KZ.

В ближайшие дни крупные банки республики проведут технические работы на своих сайтах и в приложениях, но принципиально для их пользователей ничего не изменится.

Так, Банк ЦентрКредит предупредил о технических работах 12 января с 02:30 до 06:05. В эти часы нельзя будет воспользоваться мобильными приложениями bcc.kz и bcc business, а также банкоматами и платежными терминалами.

Как утверждается на официальном сайте Halyk Bank, переход на стандарт ISO 20022 не повлияет на финансовые операции клиентов - на оплату кредитов, переводы, платежи, работу банкоматов, а также обслуживание счетов.

А клиентов ForteBank предупредили о технических работах 13 января и рекомендовали обновить приложения банка до 18:00 10 января. С 17:50 10 января до 09:00 11 января пользователи не смогут оплатить штрафы и налоги. Также с 8 по 10 января не будут приниматься переводы с будущей датой в тенге. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц переводы в тенге между банками будут недоступны 10 января с 20:00 до 21:30.

А вот клиентов Евразийского банка все же ждут изменения в связи с переходом на новый стандарт платежей. Юрлицам необходимо будет соблюдать несколько требований: с 9 января банк не принимает платежные документы с датой валютирования позднее 10 января в формате МТ. С 10 января не принимаются платежи в формате МТ, а с 11 января не обслуживаются платежные документы, представленные по форме, не соответствующей требованиям Правил №208 на бумажных носителях и форматам сообщений, утвержденным внутренними регламентирующими документами АО "Национальная платежная корпорация".

Международный стандарт платежных сообщений ISO 20022

По информации Нацбанка, использование международного стандарта платежных сообщений не изменит процедуру оказания банками финансовых услуг своим клиентам.

"Данные работы не затрагивают платежи по карточкам. Таким образом, расчеты населения по платежным картам, QR-кодам, мобильные переводы, снятие наличных денег с банкоматов, оплата сотовой связи и др. останутся без изменений.

При этом, в связи с необходимостью настройки своих информационных систем, банки будут проводить технические работы. Для их реализации возможны кратковременные изменения в графике приема платежей, связанных с межбанковским обслуживанием (в выходные дни накануне внедрения финансовыми организациями ISO 20022)", - сказано в сообщении.

По данным Нацбанка, финансовые учреждения в данное время заранее уведомляют своих клиентов о времени проведения банками технических работ в рамках перехода к новому стандарту, который состоится до конца ноября 2024 года.

На сайте Нацбанка указано, что общемировой стандарт ISO 20022 обмена электронными сообщениями между финансовыми организациями создан для автоматизации бизнес-процессов.

Переход на данный стандарт обеспечит участникам рынка доступ к новым решениям, реализуемым на базе ISO 20022, а также сократит затраты всех сторон за счет применения унифицированных моделей обмена платежными сообщениями при проведении банковских операций.