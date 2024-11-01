За границей стали чаще пользоваться казахстанскими карточками

За границей зафиксировали бурный рост использования карточек казахстанских банков. За 9 месяцев с помощью них провели более 162,3 млн операций. Рост составил почти 40%. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане уже много лет превалируют безналичные способы оплаты. Многие жители страны предпочитают проводить расчеты с помощью QR-кодов или оплачивать карточками через POS-терминалы.

Однако карточками казахстанских банков можно оплачивать не только внутри страны, но и за границей. И здесь, как отмечает Telegram-канал Data Hub, наблюдается бурный рост.

Всего за 9 месяцев владельцы казахстанских карт провели за пределами Казахстана порядка 162,3 млн безналичных операций на общую сумму 2,5 трлн тенге. Их количество за год выросло на 39%, а объем – на 33%.

Интересно, что в прошлом году рост был еще внушительней – 77% и 62% соответственно.

Использование казахстанских карточек за границей. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Стоит отметить, что основная часть расчетов картами казахстанских эмитентов за рубежом происходит онлайн. На такие транзакции приходится 110,4 млн операций – это на 48% больше, чем было в 2023 году. При этом средний чек транзакций практически не изменился и составил 12,3 тыс. тенге.

Впрочем, не все операции за рубежом ограничиваются безналичной оплатой. За 9 месяцев владельцы казахстанских карточек снимали деньги примерно 4,2 млн раз, что сразу на 19% больше, чем годом ранее.

При этом общая сумма снятий составила 318 млрд тенге, что на 5% больше. В среднем один человек снимал по 76 тыс. тенге, что на 11% меньше, чем было в январе-сентябре 2023 года.

Использование казахстанских карточек за границей. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Напомним, ранее мы также рассказывали о том, как часто казахстанцы отправляют средства в другие страны через системы международных денежных переводов. За последний год спрос на такой вид операций в Казахстане заметно упал.