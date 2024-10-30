В какие страны переводят деньги из Казахстана

В сентябре через системы международных денежных переводов из Казахстана было переведено 63,8 млрд тенге. Больше всего средств отправили в Узбекистан, Россию и Турцию. Подробности читайте на NUR.KZ.

Системы международных денежных переводов (СМДП) являются альтернативой банкам – с их помощью можно отправить или получить деньги, даже если нет банковского счета. При этом такими системами часто пользуются те, кому нужно совершить денежные переводы за границу или же получить их оттуда.

По данным Национального банка РК, в сентябре текущего года через СМДП казахстанцы провели 131,6 тыс. транзакций и отправили в другие страны порядка 63,8 млрд тенге.

За месяц количество переводов снизилось на 28,3%, а сумма уменьшилась на 17,4%. В годовом разрезе снижение оказалось еще более внушительным: на 42,93% и 31,57% соответственно.

Среди стран, куда обычно отправляют деньги казахстанцы, можно выделить трех лидеров, на которые приходится 78,5% всей суммы:

Узбекистан – 22,8 млрд тенге ;

; Россия – 14,3 млрд тенге ;

; Турция – почти 13 млрд тенге.

Денежные переводы из Казахстана. Данные: Национальный банк РК

Между тем денег из-за границы казахстанцы получают намного меньше. В сентябре через СМДП в страну поступило 55,9 тыс. транзакций на 18,5 млрд тенге. В денежном эквиваленте это в три с половиной раза меньше, чем было отправлено.

За месяц количество транзакций упало на 6,1%, а сумма уменьшилась на 7,5%. В годовом разрезе снижение составило 30,28% и 24,34% соответственно.

Больше всего денег через СМДП в Казахстан поступило из России (почти 4,5 млрд тенге), США (около 2,8 млрд тенге) и Узбекистана (более 1,9 млрд тенге). Также активно шли деньги из Турции и Южной Кореи (более 1,8 млрд тенге из каждой страны).

Денежные переводы в Казахстан. Данные: Национальный банк РК

СМДП стали особо актуальными в 2022 году, когда международные платежные системы VISA и MasterCard приняли решение уйти из России. Из-за этого жителям постсоветского пространства пришлось искать альтернативные способы отправки и получения денег.

Именно тогда аналитики впервые зафиксировали "аномально большие" потоки денежных средств через эти системы в Казахстане.