Средняя ставка по самым популярным депозитам снизилась в Казахстане

В сентябре некоторые банки Казахстана снова снизили размер вознаграждения по своим депозитам. В итоге средняя ставка по самым популярным вкладам уменьшилась. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Депозиты в Казахстане являются популярным способом сохранить и приумножить свои сбережения. По последним данным, только на вкладах физических лиц общая сумма средств превысила 22 трлн тенге.

Между тем привлекательность депозитов постепенно уменьшается. Так, согласно данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), в сентябре текущего года средняя ставка по самым популярным у вкладчиков несрочным депозитам снизилась с 14,1% до 14%.

Как отметили в фонде, снижение произошло из-за того, что два банка решили уменьшить размеры вознаграждения по своим вкладам – на 0,7 процентного пункта (п.п.) и на 0,4 п.п.

В целом такие вклады можно открыть в 16 банках второго уровня – в сентябре их ставки по несрочным депозитам для физических лиц варьировались от 13,5% до 14,7%.

Ставки по несрочным депозитам. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Что касается сберегательных депозитов, чья популярность в последнее время стремительно растет, то здесь банки не действовали по единому шаблону.

Так, из 9 банков-участников, привлекающих сберегательные депозиты с правом пополнения:

1 банк снизил ставку по депозиту на 6 месяцев – на 1 п.п.;

1 банк повысил ставки по всем срокам.

Из 11 банков-участников, занимающихся привлечением сберегательных вкладов без права пополнения:

1 банк снизил ставки на сроках 3 и 6 месяцев на 1 п.п. и 0,5 п.п. соответственно;

1 банк снизил ставки на сроках 3, 6 и 12 месяцев на 0,8 п.п., 1 п.п. и 0,5 п.п. соответственно;

1 банк повысил ставку на сроке 6 месяцев на 0,3 п.п.;

1 банк повысил ставки на все сроки от 1,0 до 2,2 п.п.

В итоге у сберегательных вкладов с пополнением в сентябре ставки варьировались от 5,1% до 16,5%, а без пополнения – от 6,3% до 18,4%.

Что касается срочных депозитов, то они не пользуются большим спросом в Казахстане. В прошлом месяце лишь 4 банка давали возможность открыть такие вклады, и один из них снизил размер вознаграждения по депозитам на 6 месяцев – на 0,6 п.п. Ставки в сентябре варьировались от 7% до 16,4%.

Таким образом, некоторые виды банковских вкладов продолжают терять свою привлекательность, и данная тенденция может ускориться, если в будущем Национальный банк РК продолжит смягчать денежно-кредитную политику в стране путем снижения базовой ставки.