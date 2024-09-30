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Общая сумма на депозитах казахстанцев превысила 22 трлн тенге

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Женщина кладет монетку в банку с деньгами
Денежные накопления. Иллюстративное фото: sorrapong/Getty Images

Всего за месяц общая сумма вкладов физических лиц в казахстанских банках выросла сразу на 283,3 млрд тенге и превысила 22 трлн тенге. Под какие проценты открывались депозиты, узнали журналисты NUR.KZ.

Депозиты в Казахстане продолжают бить рекорды. Согласно данным Национального банка РК, в августе общая сумма средств, которая хранится на банковских вкладах физических лиц, достигла почти 22,2 трлн тенге – это сразу на 283,3 млрд тенге больше, чем было месяцем ранее.

Рост обеспечили в первую очередь тенговые сберегательные и срочные вклады. Первые выросли на 4,98%, до 2,17 трлн тенге, а вторые – на 1,84%, до 12,4 трлн тенге.

При этом увеличились и сберегательные депозиты в иностранной валюте – на 1,43%, до 11,7 млрд тенге, тогда как у срочных здесь наблюдается падение – на 1,17%, до 4,31 трлн тенге.

Условные вклады за месяц выросли на 1,01%, до 4,9 млрд тенге, а текущие счета и вклады до востребования – на 0,18%, до 3,26 трлн тенге.

Объем средств на депозитах казахстанцев
Объем депозитов. Источник: Национальный банк РК

Примечательно, что в целом доходность депозитов в августе сильно не изменилась. По данным Нацбанка, среднерыночная ставка банков по привлеченным вкладам, как и месяцем ранее, составила 13,5%.

При этом у условных вкладов показатель снизился на 1,5 процентных пункта (п.п.), до 9,5%, у срочных, открытых на 1 месяц – на 0,1 п.п., до 12,8%, а по вкладам со сроком свыше 5 лет – на 0,7 п.п., до 2,5%.

Зато выросла доходность срочных депозитов со сроком от 1 до 3 месяцев – на 0,2 процентных пункта, до 15,6%. По остальным видам вкладов изменений не наблюдалось.

Таким образом, в августе вырос не только объем депозитов, но и ставки вознаграждения по некоторым из них, что лишь добавит этому финансовому инструменту привлекательности среди граждан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2167590-obshchaya-summa-na-depozitah-kazahstancev-prevysila-22-trln-tenge/

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