Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

За чей счет будут списаны кредиты с нарушениями в Казахстане

Опубликовано:

Кошелек с долларом внутри
Кошелек. Иллюстративное фото: athima tongloom/Getty Images

Новый закон защищает казахстанцев от лишних долгов, оформленных без согласия их или их супругов. А выданную сумму в итоге спишут за счет одной из сторон договора. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
close
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • С 1 сентября банки в Казахстане обязаны списывать кредиты, оформленные с нарушениями: при наличии добровольного отказа от кредитования или без согласия супруга на займ свыше 3 692 000 тенге.
  • Убытки от списания таких кредитов понесут сами банки, а в случае нарушений ответственность будет возложена на виновное лицо.
  • При выявлении нарушений банки должны в течение трех дней списать задолженность, прекратить взыскание, исправить кредитную историю клиента и вернуть уплаченные суммы.

С 1 сентября банки второго уровня в Казахстане должны списывать все незаконно оформленные кредиты. То есть это займы, которые оказались выданными несмотря на наличие одного из двух условий:

О том, как будет происходить списание и за чей счет, редакции NUR.KZ рассказали в пресс-службе Bereke Bank.

Кто понесет убытки

Как отмечают в банке, согласно новым правкам в закон "О банках и банковской деятельности", при выявлении и списании займов, выданных с нарушением условий убытки понесет сам банк.

"На сегодняшний день случаи, соответствующие указанным условиям, не были зафиксированы.

В случае выдачи займа с нарушением законодательства ответственность будет возложена на виновное лицо в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан", – сообщают в Bereke Bank.

То есть не соответствующие этим условиям займы не подлежат списанию в рамках нового закона.

Мужчина смотрит через лупу на деньги
Деньги. Иллюстративное фото: johan10/Getty Images

Как будет происходить списание

Согласно требованиям законодательства, банки обязаны в течение трех рабочих дней с момента выявления факта выдачи банковского займа с нарушениями предпринять следующие меры:

  • принять решение о списании задолженности клиента по данному банковскому займу;
  • прекратить взыскание задолженности и любые претензионные действия по этому займу;
  • внести корректировки в кредитную историю клиента в кредитные бюро, устранив записи о данном займе;
  • возвратить клиенту ранее удержанные (уплаченные) суммы вознаграждения и (или) неустойки по данному займу.

Таким образом, списанию подлежат не все кредиты, а лишь те, что были оформлены в период действия добровольного отказа от кредитов или без наличия согласия супругов. А денежные потери будут возложены на сами банки второго уровня.

Ранее мы рассказывали, как получить согласие супруга на оформление кредита в Казахстане.

Также были опубликованы инструкции по оформлению добровольного отказа от кредитования.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2164524-za-chey-schet-budut-spisany-kredity-s-narusheniyami-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie