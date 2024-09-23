За чей счет будут списаны кредиты с нарушениями в Казахстане

Новый закон защищает казахстанцев от лишних долгов, оформленных без согласия их или их супругов. А выданную сумму в итоге спишут за счет одной из сторон договора. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.
- С 1 сентября банки в Казахстане обязаны списывать кредиты, оформленные с нарушениями: при наличии добровольного отказа от кредитования или без согласия супруга на займ свыше 3 692 000 тенге.
- Убытки от списания таких кредитов понесут сами банки, а в случае нарушений ответственность будет возложена на виновное лицо.
- При выявлении нарушений банки должны в течение трех дней списать задолженность, прекратить взыскание, исправить кредитную историю клиента и вернуть уплаченные суммы.
С 1 сентября банки второго уровня в Казахстане должны списывать все незаконно оформленные кредиты. То есть это займы, которые оказались выданными несмотря на наличие одного из двух условий:
- оформлен добровольный отказ от кредитования – такой услугой воспользовались более 500 тыс. казахстанцев, чтобы избежать мошенничества;
- нет согласия от супруга или супруги заемщика – оно нужно для займов на сумму свыше 1 000 МРП (3 692 000 тенге на 2024 год).
О том, как будет происходить списание и за чей счет, редакции NUR.KZ рассказали в пресс-службе Bereke Bank.
Кто понесет убытки
Как отмечают в банке, согласно новым правкам в закон "О банках и банковской деятельности", при выявлении и списании займов, выданных с нарушением условий убытки понесет сам банк.
"На сегодняшний день случаи, соответствующие указанным условиям, не были зафиксированы.
В случае выдачи займа с нарушением законодательства ответственность будет возложена на виновное лицо в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан", – сообщают в Bereke Bank.
То есть не соответствующие этим условиям займы не подлежат списанию в рамках нового закона.
Как будет происходить списание
Согласно требованиям законодательства, банки обязаны в течение трех рабочих дней с момента выявления факта выдачи банковского займа с нарушениями предпринять следующие меры:
- принять решение о списании задолженности клиента по данному банковскому займу;
- прекратить взыскание задолженности и любые претензионные действия по этому займу;
- внести корректировки в кредитную историю клиента в кредитные бюро, устранив записи о данном займе;
- возвратить клиенту ранее удержанные (уплаченные) суммы вознаграждения и (или) неустойки по данному займу.
Таким образом, списанию подлежат не все кредиты, а лишь те, что были оформлены в период действия добровольного отказа от кредитов или без наличия согласия супругов. А денежные потери будут возложены на сами банки второго уровня.
Ранее мы рассказывали, как получить согласие супруга на оформление кредита в Казахстане.
Также были опубликованы инструкции по оформлению добровольного отказа от кредитования.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2164524-za-chey-schet-budut-spisany-kredity-s-narusheniyami-v-kazahstane/