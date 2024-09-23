За чей счет будут списаны кредиты с нарушениями в Казахстане

Новый закон защищает казахстанцев от лишних долгов, оформленных без согласия их или их супругов. А выданную сумму в итоге спишут за счет одной из сторон договора. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ С 1 сентября банки в Казахстане обязаны списывать кредиты, оформленные с нарушениями: при наличии добровольного отказа от кредитования или без согласия супруга на займ свыше 3 692 000 тенге.

Убытки от списания таких кредитов понесут сами банки, а в случае нарушений ответственность будет возложена на виновное лицо.

При выявлении нарушений банки должны в течение трех дней списать задолженность, прекратить взыскание, исправить кредитную историю клиента и вернуть уплаченные суммы.

С 1 сентября банки второго уровня в Казахстане должны списывать все незаконно оформленные кредиты. То есть это займы, которые оказались выданными несмотря на наличие одного из двух условий:

оформлен добровольный отказ от кредитования – такой услугой воспользовались более 500 тыс. казахстанцев, чтобы избежать мошенничества;

нет согласия от супруга или супруги заемщика – оно нужно для займов на сумму свыше 1 000 МРП (3 692 000 тенге на 2024 год).

О том, как будет происходить списание и за чей счет, редакции NUR.KZ рассказали в пресс-службе Bereke Bank.

Кто понесет убытки

Как отмечают в банке, согласно новым правкам в закон "О банках и банковской деятельности", при выявлении и списании займов, выданных с нарушением условий убытки понесет сам банк.

"На сегодняшний день случаи, соответствующие указанным условиям, не были зафиксированы.

В случае выдачи займа с нарушением законодательства ответственность будет возложена на виновное лицо в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан", – сообщают в Bereke Bank.

То есть не соответствующие этим условиям займы не подлежат списанию в рамках нового закона.

Деньги. Иллюстративное фото: johan10/Getty Images

Как будет происходить списание

Согласно требованиям законодательства, банки обязаны в течение трех рабочих дней с момента выявления факта выдачи банковского займа с нарушениями предпринять следующие меры:

принять решение о списании задолженности клиента по данному банковскому займу;

прекратить взыскание задолженности и любые претензионные действия по этому займу;

внести корректировки в кредитную историю клиента в кредитные бюро, устранив записи о данном займе;

возвратить клиенту ранее удержанные (уплаченные) суммы вознаграждения и (или) неустойки по данному займу.

Таким образом, списанию подлежат не все кредиты, а лишь те, что были оформлены в период действия добровольного отказа от кредитов или без наличия согласия супругов. А денежные потери будут возложены на сами банки второго уровня.

Ранее мы рассказывали, как получить согласие супруга на оформление кредита в Казахстане.

Также были опубликованы инструкции по оформлению добровольного отказа от кредитования.