Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Снизить максимальные проценты по кредитам планируют в Казахстане

Опубликовано:

Монеты и банкноты тенге
Монеты и купюры тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане хотят снизить предельный размер ГЭСВ по банковским займам и микрокредитам. Например, у беззалоговых кредитов он может опуститься до 46%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) показывает общую переплату по кредиту. Она учитывает не только вознаграждение банка, но и все остальные обязательные платежи: комиссии, платежи за обслуживание, сборы и страховки, оплату оценки, гарантий и посредничества.

На текущий момент в Казахстане по беззалоговым банковским займам и микрокредитам предельный размер ГЭСВ составляет 56%, а по залоговым кредитам – 40%.

Однако в скором времени максимальные ставки могут заметно уменьшиться. Национальный банк РК и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовили и опубликовали на портале "Открытые НПА" совместный проект постановления, в рамках которого планируется снизить предельный размер ГЭСВ.

Согласно документу, новые предельные размеры ГЭСВ будут такими:

  • беззалоговые займы – 46%;
  • кредиты с залогом – 35%;
  • ипотека – 25%;
  • обычные микрокредиты – 46%;
  • краткосрочные микрокредиты "до зарплаты", которые выдаются на 45 дней в размере до 50 МРП (184 600 тенге на 2024 год) – 0,3% в день, но не более 179% годовых (ранее было 0,4% в день).

Таким образом, максимальный размер ГЭСВ не изменится только по ипотекам и останется прежним.

Стоит отметить, что проект еще находится на публичном обсуждении, которое продлится до 1 августа текущего года, поэтому пока предельный размер ГЭСВ остается на прежнем уровне.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2136615-snizit-maksimalnye-procenty-po-kreditam-planiruyut-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie