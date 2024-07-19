Снизить максимальные проценты по кредитам планируют в Казахстане

В Казахстане хотят снизить предельный размер ГЭСВ по банковским займам и микрокредитам. Например, у беззалоговых кредитов он может опуститься до 46%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) показывает общую переплату по кредиту. Она учитывает не только вознаграждение банка, но и все остальные обязательные платежи: комиссии, платежи за обслуживание, сборы и страховки, оплату оценки, гарантий и посредничества.
На текущий момент в Казахстане по беззалоговым банковским займам и микрокредитам предельный размер ГЭСВ составляет 56%, а по залоговым кредитам – 40%.
Однако в скором времени максимальные ставки могут заметно уменьшиться. Национальный банк РК и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовили и опубликовали на портале "Открытые НПА" совместный проект постановления, в рамках которого планируется снизить предельный размер ГЭСВ.
Согласно документу, новые предельные размеры ГЭСВ будут такими:
- беззалоговые займы – 46%;
- кредиты с залогом – 35%;
- ипотека – 25%;
- обычные микрокредиты – 46%;
- краткосрочные микрокредиты "до зарплаты", которые выдаются на 45 дней в размере до 50 МРП (184 600 тенге на 2024 год) – 0,3% в день, но не более 179% годовых (ранее было 0,4% в день).
Таким образом, максимальный размер ГЭСВ не изменится только по ипотекам и останется прежним.
Стоит отметить, что проект еще находится на публичном обсуждении, которое продлится до 1 августа текущего года, поэтому пока предельный размер ГЭСВ остается на прежнем уровне.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2136615-snizit-maksimalnye-procenty-po-kreditam-planiruyut-v-kazahstane/