Снизить максимальные проценты по кредитам планируют в Казахстане

В Казахстане хотят снизить предельный размер ГЭСВ по банковским займам и микрокредитам. Например, у беззалоговых кредитов он может опуститься до 46%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) показывает общую переплату по кредиту. Она учитывает не только вознаграждение банка, но и все остальные обязательные платежи: комиссии, платежи за обслуживание, сборы и страховки, оплату оценки, гарантий и посредничества.

На текущий момент в Казахстане по беззалоговым банковским займам и микрокредитам предельный размер ГЭСВ составляет 56%, а по залоговым кредитам – 40%.

Однако в скором времени максимальные ставки могут заметно уменьшиться. Национальный банк РК и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовили и опубликовали на портале "Открытые НПА" совместный проект постановления, в рамках которого планируется снизить предельный размер ГЭСВ.

Согласно документу, новые предельные размеры ГЭСВ будут такими:

беззалоговые займы – 46% ;

; кредиты с залогом – 35% ;

; ипотека – 25%;

обычные микрокредиты – 46% ;

; краткосрочные микрокредиты "до зарплаты", которые выдаются на 45 дней в размере до 50 МРП (184 600 тенге на 2024 год) – 0,3% в день, но не более 179% годовых (ранее было 0,4% в день).

Таким образом, максимальный размер ГЭСВ не изменится только по ипотекам и останется прежним.

Стоит отметить, что проект еще находится на публичном обсуждении, которое продлится до 1 августа текущего года, поэтому пока предельный размер ГЭСВ остается на прежнем уровне.