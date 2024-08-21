Некоторые банки продолжают снижать проценты по своим депозитам в Казахстане

В августе сразу пять казахстанских банков уменьшили вознаграждение по несрочным депозитам. Снижение ставок затронуло также некоторые срочные и сберегательные вклады. Подробности читайте на NUR.KZ.

Снижение базовой ставки в июле повлияло и на действия банков – некоторые из них, согласно данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, приняли решение снизить ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам.

Несрочные депозиты

Так, в августе сразу 5 из 16 банков второго уровня, привлекающих несрочные депозиты, пересмотрели свои проценты по ним:

два банка снизили их на 0,2 процентного пункта (п.п.);

(п.п.); три банка снизили их в пределах 0,1-0,5 п.п.

В итоге ставки по несрочным вкладам в августе варьируются от 13,5% до 15%, а среднерыночный показатель снизился с 14,2% до 14,1%.

Напомним, несрочные вклады считаются самыми популярными в Казахстане. Все дело в их гибких условиях: они дают возможность владельцам распоряжаться своими деньгами и не переживать за сохранность начисленного вознаграждения.

Срочные депозиты

Между тем со срочных вкладов также можно снимать часть средств до неснижаемого остатка, но с потерей вознаграждения. Такие условия делают такой депозитный продукт, наоборот, самым непопулярным в Казахстане.

Так, из 19 банков-участников системы гарантирования депозитов в настоящий момент срочные вклады с пополнением можно открыть только в четырех. А срочные депозиты без права пополнения в августе 2024 года не привлекал ни один из них.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом в августе один из банков решил снизить вознаграждение по срочным депозитам с правом пополнения сразу на 3,2 п.п. В итоге ставки сейчас варьируются от 7 до 17%, а среднерыночный показатель составляет 14,2%, то есть лишь немногим выше, чем у несрочных вкладов.

Сберегательные депозиты

А со сберегательных вкладов деньги вообще нельзя снимать без потери вознаграждения до окончания действия договора. Это делает их самыми выгодными в Казахстане. А максимальное вознаграждение можно получить при самых жестких условиях, когда депозит нельзя еще и пополнять.

При этом сберегательные вклады с пополнением можно открыть в девяти казахстанских банках. В августе никто из них не менял условия по своим продуктам, и ставки, как и ранее, варьируются от 5,1 до 17%.

А сберегательные депозиты без пополнения доступны в 11 банках, и сразу четыре из них изменили свои условия:

один банк повысил ставку на 1,3 п.п . по вкладу, который открывается на три месяца;

. по вкладу, который открывается на три месяца; один банк снизил ставку по длительным депозитам – на 1,1 и 5,6 п.п.;

один банк снизил ставки по вкладам сроком 6 и 24 месяцев – на 0,4 п.п. и 1,1 п.п. соответственно;

соответственно; один банк снизил ставку по вкладам сроком более двух лет – сразу на 4,1 п.п.

Теперь ставки на сберегательные депозиты с пополнением варьируются от 6,3% до 18,4%.

Таким образом, можно отметить, что банковские вклады в Казахстане постепенно становятся менее привлекательными. Между тем ранее стало известно, что Национальный банк РК принял решение изъять часть активов Единого накопительного пенсионного фонда, которые были инвестированы в депозиты банков.