Рассматривать заявки на онлайн-кредиты в Казахстане, вероятно, будут дольше

В Казахстане могут продлить сроки рассмотрения онлайн кредитных заявок. О том, что такое предложение поддержано, сообщил генпрокурор РК Берик Асылов, отвечая на депутатский запрос, передает NUR.KZ.

О возможных новшествах в системе онлайн-кредитования говорится в ответе генпрокурора Берика Асылова на депутатский запрос мажилисмена Ерлана Стамбекова. Запрос касается мошенничества в сфере банковской деятельности.

Сообщается, что в этом году по фактам интернет-мошенничества зарегистрировано более 8 тысяч уголовных дел, из них 50% дел связаны с оформлением кредитов.

Практически по всем таким делам, как отмечается в ответе на запрос, доверчивые граждане, находясь под воздействием кибермошенников, сами оформили онлайн-займы либо поспособствовали их получению, скачивая различные программы удаленного доступа.

В мае, как сообщил Берик Асылов, состоялся координационный совет по вопросам эффективности и полноты принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике мошенничеств, а также качества досудебного расследования по уголовным делам данной категории.

"Участниками координационного совета поддержаны предложения относительно признания банков второго уровня потерпевшими по уголовным делам данной категории. Этот институт положительно применяется в развитых странах Европы и Северной Америки (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Норвегия и др.). Их правовая система обеспечивает защиту клиентов финансовых организаций и требует от них внедрения механизмов для предотвращения мошенничеств и компенсации убытков. Эти меры значительно снизят закредитованность населения и в целом позволят укрепить техническую безопасность банков.

Также с учетом положительного опыта Беларуси, где в 2023 году мошенничества снижены на 77%, поддержано предложение касательно продления сроков рассмотрения онлайн кредитных заявок. Такое новшество даст возможность вовремя опомниться потенциальным жертвам мошенничества", - отметил в своем ответе Асылов.

Напомним, в конце сентября прошлого года вопрос о закредитованности казахстанцев поднял на заседании мажилиса депутат Берик Бейсенгалиев. Он высказал мнение, что граждане вынуждены закрывать одни кредиты другими.

В Казахстане, по словам депутата, снижается кредитование юрлиц, но при этом растет число потребительских займов – население становится чрезмерно закредитованным. Депутат предлагал как одну из действенных мер - запретить предоставление потребительского займа и микрокредита гражданам при наличии просроченной задолженности по займам свыше 90 дней. Кроме этого, им же предложено ограничить выдачу потребительских кредитов лицам до 21 года без подтверждения официальных доходов и снизить с 56% ничем не обоснованный размер годовой эффективной ставки.

В октябре стало известно, что в крупных городах Казахстана откроются офисы, в которых жителям страны будут помогать решать проблемы с просроченными займами. Группы экспертов при таких офисах должны будут консультировать граждан по вопросам урегулирования просроченной задолженности перед банками и МФО, с дальнейшим оказанием помощи в планировании бизнеса и в трудоустройстве.

Тогда же АРРФР было предложено отменить в Казахстане онлайн-микрокредиты "до зарплаты" со ставкой до 20% на 45 дней. Предполагалось, чтобы компании онлайн-кредитования могут продолжить свою деятельность в Казахстане, но выдавать микрокредиты на любой срок они будут по единой ставке, которую установят для таких организаций.

В начале декабря прошлого года стало известно о том, что казахстанцам с проблемными кредитами хотят запретить выдачу новых. В АРРФР озвучили предлагаемые поправки в законы по снижению уровня закредитованности населения.

В начале года в интервью одной из казахстанских газет президент Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность закредитованностью казахстанцев и нарастания долгов по потребительским кредитам. Токаев тогда поручил ужесточить регулирование потребительского кредитования и деятельности коллекторских компаний.

В конце мая стало известно, что казахстанцы смогут через eGov устанавливать запрет на оформление кредитов на свое имя.

Отметим, на официальном сайте "электронного правительства" специалисты советуют проверять кредитную историю раз в год, даже при отсутствии кредитов. По их словам, бывают случаи, когда мошенники берут кредиты по чужим документам.

Подчеркивается, что по закону один раз в календарный год каждый гражданин Казахстана может получить свою кредитную историю бесплатно, в том числе на официальном сайте "электронного правительства".