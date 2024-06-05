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Российский "Тинькофф банк" перестал называться в честь своего основателя

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Купюры и флаг России
Рубли. Иллюстративное фото: Javier Ghersi / Getty Images

В России "Тинькофф банк" сменил название на "Т-Банк". Таким образом руководство решило объединить все свои сервисы под одним стилем. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В России прошел ребрендинг один из крупнейших банков страны – "Тинькофф банк". Теперь он будет называться "Т-Банком".

"ТКС Холдинг объявляет о новом этапе развития бренда: Тинькофф эволюционирует в "Т-Банк", – сообщается на официальном сайте банка.

Таким образом, "Тинькофф банк" перестал называться в честь своего основателя – Олега Тинькова. Стоит также отметить, что простой сменой названия дело не ограничивается.

Как выяснили журналисты РБК, Т-Банк постепенно обновит названия своих продуктов, дизайн карточек и даже внешний вид банкоматов.

"Это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов", – объяснили представители банка.

Впрочем, важно отметить, что сам банк работает в штатном режиме, а его клиенты могут пользоваться личным кабинетом и карточками дальше, без необходимости их специально перевыпускать.

Напомним, первые новости о возможном переименовании "Тинькофф банка" появились еще в 2022 году. Тогда же бизнесмен Олег Тиньков заявил, что его заставили продать "за копейки" свою долю в банке из-за критики войны в Украине. На текущий момент предприниматель находится в списке иностранных агентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2112717-rossiyskiy-tinkoff-bank-perestal-nazyvatsya-v-chest-svoego-osnovatelya/

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