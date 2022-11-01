Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва бренда у "Тинькофф банка"

Олег Тиньков. Фото: instagram.com/olegtinkov

Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва бренда "Тинькофф" у российского банка. Также предприниматель заявил, что из ленты в Instagram исчез его пост об отказе от российского гражданства.

Об отзыве бренда Тиньков написал в своем официальном Instagram-аккаунте. В своем посте бизнесмен в очередной раз напомнил, что он против действий России, которые она предпринимает в отношении Украины.

"Я против этой войны и убийства мирный людей. Более того, я начинаю процесс отзыва своего бренда "Тинькофф" у банка", — написал Олег Тиньков.

Предприниматель также добавил, что не удалял свой пост об отказе от российского гражданства, и предположил, что это могут быть происки злоумышленников.

"Мой вчерашний пост таинственным образом исчез. Должно быть, кремлевские "тролли".

Повторюсь: я решил отказаться от российского гражданства после того, как Россия вторглась в Украину. Я больше не хочу ассоциироваться с путинским "фашистским режимом", — написал Тиньков.

Позже изданию ТАСС в пресс-службе "Тинькофф банка" сообщили, что все юридические права на бренд принадлежат самому банку.

Ранее, как пишет РИА Новости, на странице Олега Тинькова была размещена публикация об отказе от российского гражданства, а также фото самой справки о выходе из гражданства, датированная 26 октября. При этом сам пост позже исчез из его профиля.

В мае текущего года Тиньков заявил, что его заставили продать банк "за копейки" из-за критики войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995232-tinkov-zayavil-chto-nachinaet-protsess-otzyva-brenda-u-tinkoff-banka/