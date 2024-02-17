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Олега Тинькова признали "иноагентом" в России

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Олег Тиньков
Олег Тиньков. Фото: Olga Maltseva/AFP/Getty Images

Олега Тинькова включили в список иностранных агентов в России. В обосновании Минюста РФ говорится, что он, среди прочего, выступал против войны в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили на официальном сайте Минюста РФ, 16 февраля в реестр "иноагентов" включили Олега Тинькова, актера Никиту Кукушкина, литературного критика Анну Наринскую, правозащитника Аслана Арцуева, а также философа Юлию Синеокую.

В частности, отмечается, что Олег Тиньков "принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

Кроме того, бизнесмен, как сообщили в Минюсте России, выступил против "спецоперации" в Украине. На данный момент проживает за пределами РФ.

По информации портала "24СМИ", Олег Юрьевич Тиньков родился 25 декабря 1967 года в Кемеровской области. Успешный российский бизнесмен, один из богатейших людей в стране.

Основатель первого в России пивоваренного ресторана "Тинькофф", который буквально за год стал успешной сетью. Одним из последних детищ бизнесмена стал "Тинькофф Банк", который в 2006 году был первым в России финансовым учреждением на дистанционном обслуживании.

Из-за развивающейся болезни в 2020 году Тиньков сообщил, что покидает пост председателя совета директоров "Тинькофф Банка".

В 2022 году компания "Интеррос" купила у Тинькова 35% в TCS Group. Таким образом бизнесмен продал всю свою долю в банке "Тинькофф".

В октябре Тиньков отказался от гражданства России. Слова он подкрепил предоставленным документом, в котором РФ удовлетворила его прошение. ﻿Однако пост, в котором он сообщил об этом, был удален. А на следующий день Олег Юрьевич начал, по его словам, процесс отзыва бренда "Тинькофф" из банка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2061475-olega-tinkova-priznali-inoagentom-v-rossii/

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