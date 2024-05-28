Как казахстанцам вернуть деньги после ликвидации российского QIWI

Казахстанцам, у которых хранились деньги на российских QIWI-кошельках, вернут деньги. Подать заявку на возврат можно будет до 10 июня 2024 года. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В феврале 2024 года в России лишился своей лицензии "КИВИ Банк". После этого пользователи российского сервиса начали сталкиваться с различными проблемами, в том числе с блокировкой счетов.

Данная ситуация никак не касается QIWI Kazakhstan, так как организация является частью не российского банка, а международного бизнеса QIWI PLC. Однако некоторые казахстанцы, которые хранили в российском подразделении рубли, доллары и евро, все равно столкнулись с блокировкой своих счетов.

Казахстанское подразделение, чтобы вернуть деньги владельцам из Казахстана, провело переговоры с российским Агентством по страхованию вкладов. И теперь в QIWI Kazakhstan нам рассказали, как казахстанцы могут вернуть свои деньги.

Что нужно делать владельцам QIWI-кошельков

Чтобы казахстанцам вернули деньги с заблокированных российских счетов, нужно подписать договор цессии для передачи QIWI Kazakhstan права требования выплат заблокированных сумм с балансов кошельков от Агентства по страхованию вкладов.

Сделать это можно удаленно на официальном сайте QIWI, следуя инструкции. Для подписания договора потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП).

Важно учесть несколько моментов:

возврат средств произведут в тенге по курсу Национального банка на 27 мая;

вернут деньги только полностью идентифицированным владельцам электронных кошельков со статусом "Профессиональный" (повысить статус можно в разделе "Профиль");

в заявлении нужно указать точную сумму для возврата;

подать анкету необходимо до 10 июня 2024 года включительно – после придется обращаться в российское Агентство по страхованию вкладов самостоятельно;

– после придется обращаться в российское Агентство по страхованию вкладов самостоятельно; средства вернут в течение 10 дней после подписания договора цессии сторонами.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Важно не допустить никаких ошибок: заявления клиентов, содержащие ошибочную информацию, к рассмотрению не принимаются, а повторной подачи анкеты не предусмотрено. Также не будут рассматриваться заявления от людей, которые ранее уже отправили запрос на возврат средств в Агентство по страхованию вкладов.

Следует отметить, что для возврата средств действуют лимиты на минимальные суммы:

от 1 000 рублей;

от 10 долларов;

от 10 евро.

Если у казахстанца средств на карте меньше, то нужно будет обращаться в Агентство по страхованию вкладов самостоятельно. При этом, как отметили в QIWI Kazakhstan, балансы на одном кошельке для выплат не суммируются. Это касается и средств с нескольких кошельков одного и того же владельца.

Напомним, с блокировкой столкнулись клиенты российской системы. QIWI в Казахстане работает без ограничений, и владельцам тенговых счетов делать ничего не нужно.