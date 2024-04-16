Хватит ли денег у российского Qiwi, чтобы вернуть их казахстанцам

"КИВИ Банк" лишился лицензии в России. Вместе с этим были заблокированы счета некоторых казахстанцев. Qiwi Kazakhstan планирует вернуть все деньги вкладчиков. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций кредитную организацию "КИВИ Банк" еще 21 февраля текущего года.

При этом Qiwi Kazakhstan является отдельной организацией, которую никак эта ситуация не касается. То есть электронные кошельки с балансом в тенге работают в прежнем режиме в соответствии с действующим законодательством Казахстана.

А некоторые казахстанцы, которые хранили в российском подразделении рубли, доллары и евро, столкнулись с блокировкой своих счетов. Просто забрать деньги из "КИВИ банка" казахстанские вкладчики не могут, потому что организация сейчас находится на этапе ликвидации.

Как рассказали представители Qiwi Kazakhstan в ответе на наш запрос, все денежные обязательства "КИВИ Банка" перешли к российскому Агентству по страхованию вкладов (аналог Казахстанского фонда гарантирования депозитов), которое по мере поступления требований кредиторов будет их исполнять.

Проблема заключается в том, что все долги будут выплачиваться поэтапно, а казахстанцы находятся в третьей очереди кредиторов. То есть возникает риск, что до наших граждан она просто не дойдет.

Поэтому мы спросили Qiwi Kazakhstan, что будет делать компания, чтобы защитить интересы своих клиентов. Как оказалось, переживать о сохранности средств казахстанцам не стоит.

"По предварительной оценке Центрального Банка России у "КИВИ Банка" достаточно средств, чтобы вернуть людям деньги с электронных кошельков", – сообщили представители компании.

Кроме того, компания сейчас ведет переговоры с Агентством по страхованию вкладов, где обсуждаются механизмы возврата денег казахстанским пользователям.

Рубли. Иллюстративное фото: pixabay.com

Как казахстанцам вернут деньги

В частности, Qiwi Kazkahstan собирается выплатить деньги казахстанским клиентам российского подразделения, получив от них права требования к "КИВИ Банку" и встав вместо них в очередь кредиторов.

Таким образом казахстанцы смогут вернуть деньги с заблокированных счетов быстрее, не пересылая в адрес агентства документы и не дожидаясь очередности выплат, утвержденных для третьей очереди кредиторов. Другими словами, казахстанские вкладчики "перепрыгнут" очередь.

Впрочем, вкладчикам важно понимать, что возврат заблокированных средств не происходит "по щелчку". Сейчас QIWI Kazakhstan активно взаимодействует с российским агентством. Процесс согласования в силу специфичности требований законодательства Казахстана и России не быстрый и занимает определенное время.

"Не можем пока говорить о каких-то конкретных датах, но уверены, что в ближайшее время мы скоординируем и согласуем наши действия с агентством, и в случае положительного решения сможем запустить процесс выплаты денег с кошельков "КИВИ банка" казахстанским пользователям", – рассказали о планах в Qiwi Kazakhstan.

В компании также отметили, что в Агентстве по страхованию вкладов заинтересованы в скорейшем урегулировании данного вопроса, поэтому каких-то проблем с выплатами возникнуть не должно.