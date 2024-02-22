У российского QIWI отозвали лицензию: как это отразится на казахстанцах

Банк России отозвал лицензию у "КИВИ Банка". Это никак не отразится на казахстанцах, ведь QIWI Kazakhstan действует независимо от российского партнера. Подробности читайте на NUR.KZ.

Банк России 21 февраля 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "КИВИ Банк". Причина такого решения кроется в том, что компания, как отмечает российский центробанк, систематически допускала нарушения различных требований законодательства.

Сейчас пользователи российского сервиса могут столкнуться с различными ограничениями по использованию и выводу средств, однако, как заявили в QIWI Kazakhstan, они не касаются казахстанцев – все счета в тенге по-прежнему активны.

"Недавно QIWI разделила бизнес на российский и международный. QIWI Kazakhstan является частью международного бизнеса QIWI PLC, и компания будет развиваться в рамках глобальной стратегии.

"КИВИ Банк" является одним из наших партнеров. Понимаем, что у вас сейчас очень много вопросов. Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам.

Мы работаем над возвращением к прежнему режиму работы всех наших сервисов. О дальнейших действиях будем оперативно информировать все заинтересованные стороны", – обратились представители QIWI Kazakhstan к своим клиентам.

Стоит отметить, что "КИВИ Банк" в России является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам. В Казахстане же QIWI не является банком, и деньги в этой организации не страхуются Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД).

Отметим, что QIWI – платежный сервис, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, включающая свыше 17,2 млн виртуальных кошельков, более 181 000 терминалов, в том числе более 30 000 пунктов приема платежей в Казахстане.