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"Мы отслеживаем ситуацию": глава Нацбанка о Qiwi, у которого отозвали лицензию в России

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Парень держит в руках смартфон и банковскую карту
Смартфон и банковская карта. Иллюстративное фото: Karl Tapales/Getty Images

На брифинге Нацбанка председателя НБК Тимура Сулейменова спросили о ситуации с платежной системой QIWI в Казахстане на фоне отозванной лицензии у QIWI-банка в России, передает корреспондент NUR.KZ.

Как пояснил Сулейменов, QIWI это экосистема, в которой есть и банк, и платежные организации. В Казахстане нет QIWI-банка и представлена только платежная организация.

"У нас представлена QIWI-Казахстан – это платежная организация, это не банк. Второе – это абсолютно отдельное юрлицо, созданное и функционирующее по законам РК, подпадающее по регуляторные механизмы АРФР и Нацбанка, поэтому оно функционирует в штатном режиме. Мы отслеживаем ситуацию, мы понимаем, что определенные переживания есть (у казахстанцев – прим.ред.)", – заявил Сулейменов.

Он добавил, что ситуацию отслеживают на предмет проблем или неудобств при пользовании платежной системой QIWI у казахстанцев в связи с тем, что российский QIWI-банк закрылся.

"Если проблем не увидим, соответственно, никаких мер нам не нужно принимать", – заявил глава НБК.

Напомним, Банк России 21 февраля 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации QIWI-банк. Причина такого решения кроется в том, что компания, как отмечает российский Центробанк, систематически допускала нарушения различных требований законодательства.

Как заявили позже в QIWI Kazakhstan, пользователи российского сервиса могут столкнуться с различными ограничениями по использованию и выводу средств, однако они не касаются казахстанцев – все счета в тенге по-прежнему активны.

"Недавно QIWI разделила бизнес на российский и международный. QIWI Kazakhstan является частью международного бизнеса QIWI PLC, и компания будет развиваться в рамках глобальной стратегии", – пояснили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2062678-my-otslezhivaem-situatsiyu-glava-natsbanka-o-qiwi-u-kotorogo-otozvali-litsenziyu-v-rossii/

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