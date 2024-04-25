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Какие банки повысили проценты по депозитам в Казахстане

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Деньги в банке.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В апреле проценты по депозитам в казахстанских банках почти не изменились. Повысили их только Home Credit Bank, Bank RBK и "Нурбанк", но не по всем вкладам. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В марте 2024 года большинство казахстанских банков второго уровня приняли решение снизить ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам. Например, по несрочным вкладам, которые являются самыми популярными у казахстанцев, ставки тогда варьировались от 5,7% до 15,3%.

В апреле, согласно данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), картина кардинально не изменилась, однако некоторые банки приняли решение улучшить условия по некоторым своим депозитным продуктам.

Так, размер вознаграждения по несрочным вкладам увеличили:

  • Home Credit Bank – с 14,5% до 15%;
  • Bank RBK – с 14,2% до 14,3%.
Процентные ставки по несрочным вкладам в казахстанских банках
Ставки вознаграждения по несрочным депозитам. Источник: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Также Home Credit Bank увеличил свои проценты по сберегательным депозитам без права пополнения сроком на 6 и 12 месяцев – с 16,7% до 17%. А "Нурбанк" увеличил ставку по такому же вкладу, но на срок 3 месяца – с 17% до 17,5%.

При этом Bank RBK ухудшил условия по сберегательным вкладам без пополнения, которые открываются на 6 месяцев, снизив размер вознаграждения с 17% до 16,6%. А Bereke Bank уменьшил ставку по такому же виду вклада сроком на три месяца – с 16,3% до 16%.

Ставки вознаграждения по сберегательным депозитам без права пополнения
Ставки вознаграждения по сберегательным депозитам без права пополнения. Снимок экрана: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

"Нурбанк" снизил ставку по сберегательным депозитам с правом пополнения на 3 и 6 месяцев. По первым проценты в марте составляли 17,5%, а по вторым – 17%, теперь же в обоих случаях ставка установилась на уровне 16%.

Bereke Bank тем временем снизил ставки по сберегательным вкладам с пополнением на срок 3 и 6 месяцев – с 16% до 15,5% и с 16,6% до 16% соответственно.

Ставки вознаграждения по сберегательным депозитам с правом пополнения
Ставки вознаграждения по сберегательным депозитам с правом пополнения. Снимок экрана: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

В целом же у большинства банков условия до сих пор являются выгодными для вкладчиков, а ставки вознаграждения превышают годовую инфляцию в стране. Процентные ставки на рынке в зависимости от типа вклада варьируются от 5,7% до 17,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2090861-kakie-banki-povysili-procenty-po-depozitam-v-kazahstane/

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