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Ежемесячный платеж по кредитам у казахстанцев больше их месячной зарплаты, заявил депутат

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Мужчина считает деньги
Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Депутат Ерлан Стамбеков на пленарном заседании палаты заявил, что банки часто выдают кредиты казахстанцам без учета коэффициента долговой нагрузки, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Стамбеков в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова и главы Нацбанка Галымжана Пирматова коснулся проблемы закредитованности казахстанцев.

"Согласно данным Национального банка, объем просроченной задолженности физических лиц, по которым нет оплаты более 90 дней, вырос с 1 марта по 1 мая 2023 года с 504 млрд тенге до 549 млрд тенге, а доля к общему объему просроченной задолженности – с 51% до 58%", – сообщил он.

По его словам, стабильный рост неработающих займов физлиц обусловлен не только неэффективностью работы финансовых институтов и коллекторских агентств, но и стремлением финансовых институтов к максимальной выдаче потребительских кредитов гражданам для получения сверхприбыли, без учета коэффициента долговой нагрузки.

В пример он привел случай, когда медработнику при заработной плате в 215 тыс. тенге с ежемесячной выплатой по кредитам в 129 тыс. тенге по состоянию на 2021 год в последующие два года три банка одобрили и выдали дополнительные кредиты с увеличением ежемесячных выплат до 360 тыс. тенге.

В связи с этим депутат просит провести анализ выданных займов физлицам банками второго уровня, микрофинансовыми организациями, ломбардами и кредитными товариществами с 2017 года по сегодняшний день на предмет выявления нарушений в части выдачи займов физическим лицам с превышением коэффициента долговой нагрузки.

Он также просит представить информацию по уровню просроченной задолженности по проблемным займам с просрочками более 30, 60 и 90 дней в разрезе регионов с учетом места прописки заемщиков с указанием количества и сумм проблемных займов, а также в разрезе банков второго уровня, ломбардов, кредитных товариществ, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.

В начале этого года мы писали, что действующие кредиты имеют порядка 7 млн жителей Казахстана. При этом берут граждане займы на разные цели. По итогам 4 квартала 2022 года среди населения увеличился спрос на автокредиты.

В марте этого президента Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения".

Согласно документу, в целях обеспечения доступного и стабильного финансирования реального сектора экономики и снижения закредитованности населения президент, среди прочего, поручил правительству совместно с Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка:

  • принять меры по расширению прав вкладчиков акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" в части передачи до 50% от суммы своих пенсионных накоплений управляющим инвестиционным компаниям;
  • до 31 декабря 2023 года обеспечить интеграцию банков второго уровня и кредитных бюро с государственными базами данных о юридических лицах, их доходах и имуществе.

Добавим, что, по информации на сайте FinGramota, коэффициент долговой нагрузки (КДН)  – это соотношение платежей по всем непогашенным кредитам и займам заемщика к его ежемесячным доходам.

При этом для казахстанцев, которые оформляют кредиты в банках и микрофинансовых организациях, он составляет 50%. То есть ежемесячный платеж не должен превышать половины официального дохода заемщика.

Чем выше данный показатель, тем меньше шансов у граждан получить кредит и больше вероятность того, что при малейшей финансовой трудности они могут оказаться в долговой яме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2025752-ezhemesyachnyy-platezh-po-kreditam-u-kazahstantsev-bolshe-ih-mesyachnoy-zarplaty-zayavil-deputat/

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