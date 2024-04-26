Сколько денег накопили казахстанцы на своих депозитах

В марте общий объем депозитов физических лиц вырос на 0,62% за месяц и достиг почти 20,3 трлн тенге. В какой валюте хранят деньги казахстанцы, узнали журналисты NUR.KZ.

Депозиты казахстанцев растут второй месяц подряд. Согласно данным Национального банка РК, в марте общий объем вкладов физических лиц достиг почти 20,3 трлн тенге.

Однако это все равно нельзя считать рекордом, ведь максимальный объем средств на депозитах был зафиксирован в декабре 2023 года – 20,4 трлн тенге.

Больше всего денег население страны хранит на срочных вкладах – более 15,6 трлн тенге. На тенговые сбережения пришлась большая часть этой суммы – 11,4 трлн тенге, а на иностранную валюту – лишь 4,2 трлн тенге.

Примечательно, что депозиты в иностранной валюте за месяц просели – на 0,96%, а тенговые, наоборот, выросли – на 0,92%.

Похожая ситуация наблюдается со сберегательными депозитными. За месяц вклады в тенге выросли на 3,19% – до 1,7 трлн тенге, а вот депозиты в иностранной валюте просели – сразу на 11,51%, до 11,7 млрд тенге.

А вот если взять лишь условные депозиты, то здесь наблюдается общий рост. Вклады в тенге увеличились на 0,43%, достигнув 4,5 млрд тенге, а в иностранной валюте – сразу на 221,05%, до 61 млн тенге – это первый рост за последние 9 месяцев.

Исключением из общей картины стали текущие счета и вклады до востребования. Иностранная валюта здесь показывает рост – сразу на 2,59%, превысив 1 трлн тенге, а вот тенговые счета просели на 0,8% – до 1,8 трлн тенге.

Объем депозитов физических лиц в казахстанских банках. Источник: Национальный банк РК

Примечательно, что на рынке увеличилась и средняя ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам. Если в феврале она составляла лишь 13,6%, то в марте, согласно данным Национального банка РК, увеличилась до 13,8%.

Но это значит, что банки начали повышать проценты. Наоборот, многие из них в марте снизили свои ставки вознаграждения.

Тот факт, что среднерыночная ставка все равно выросла, может говорить о том, что казахстанцы стали более ответственно подходить к выбору депозита и стали отдавать предпочтения тем банкам, которые предлагают наиболее выгодные условия.