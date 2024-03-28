Что будет с деньгами, если вовремя не забрать их с депозита в Казахстане

Казахстанцы могут размещать свои сбережения в банках для их приумножения. При завершении срока вклада дальнейшее использование этих средств будет зависеть от условий договора, сообщает NUR.KZ.

Банковский депозит является основным инвестиционным инструментом в Казахстане. Это подтверждается статистикой вкладов населения, которые существенно возросли за последние несколько лет.

Так, в декабре прошлого года физлица хранили в банках второго уровня рекордные 20,4 трлн тенге. По итогам января 2024 года этот показатель снизился до 19,9 трлн тенге, но в феврале вновь увеличился до 20,1 трлн тенге.

При этом такой инструмент имеет некоторые свои особенности, которые следует учитывать вкладчикам.

Что происходит с деньгами на депозите

Во время действия договора о банковском вкладе средства клиента будут приумножаться: то есть поступает процентное вознаграждение. Его размер зависит не только от базовой ставки Национального банка РК и рекомендуемых лимитов от Казахстанского фонда гарантирования депозитов, но и от вида вклада:

несрочный – обычно имеет низкий уровень вознаграждения, но деньги можно легко изымать или пополнять без потери вознаграждения, а договор автоматически продлевается;

срочный – имеет ограниченный срок действия, более высокие ставки и возможность досрочного частичного изъятия, но с потерей части вознаграждения;

сберегательный – имеет самые высокие ставки и может предлагать возможность пополнения или без него. При этом частичное досрочное изъятие невозможно, а при полном досрочном изъятии теряется вознаграждение.

Также, если в договоре указана ежемесячная капитализация, то начисляемое вознаграждение будет поступать каждый месяц на сам депозит и приумножаться в последующие месяцы.

Капитализация также может быть ежедневной или вовсе отсутствовать – вознаграждение будет поступать на текущий счет. Поэтому на этот пункт в договоре следует обратить внимание.

Денежные накопления. Иллюстративное фото: sorrapong/Getty Images

Если договор закончится

Казахстанцам важно внимательно изучать условия депозита перед его оформлением. Так, среди них обычно указывается возможность автоматической пролонгации – продления договора.

Например, если пролонгация не предусмотрена, то при завершении срока депозита деньги вкладчика вместе с начисленным вознаграждением поступят на его текущий счет. И если вкладчик забудет об этих деньгах надолго (например, на год), то в итоге сбережения обесценятся из-за инфляции.

Также пролонгация может иметь ограниченное количество продлений. Поэтому, размещая деньги на депозитах, важно помнить об условиях его пролонгации, чтобы не подвергнуть накопления обесцениванию.

Напомним, что в случае ликвидации банка средства казахстанцев будут защищены в рамках государственной гарантии на определенную сумму.

Также ранее мы рассказывали об альтернативе вкладам в виде депозитного сертификата.