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Как долго будет действовать программа "9-20-25", рассказали в Минэкономики

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Макет многоквартирных домов
Макет новостроек. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на брифинге правительства рассказал, когда люди получат одобрение по программе "9-20-25", передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МНЭ напомнил, что новая жилищная программа стартовала 1 марта.

"В первый же день несколько тысяч заявок было подано, активно идет работа. "Отбасы банк" работает. В мае, наверное, мы увидим первые одобрения и реально начнется реализация программы", - указал он.

При этом он заверил, что программа будет действовать не один год.

"Холдинг "Байтерек" планирует за счет собственных и привлеченных средств эту программу далее поддерживать. Я согласен, что в этой сфере еще можно инвестировать.

Через холдинг "Байтерек" мы проработаем этот вопрос (про повышение финансирования программы - прим. ред.)", - резюмировал министр.

Напомним, с 1 марта в Казахстане стартовала новая ипотечная программа "Отау", которую по-другому называют программа "9-20-25". В рамках нее казахстанцы могут оформить жилищный заем под 9% до 30 апреля 2024 года.

Чтобы была возможность получить кредит, нужно соблюсти несколько важных условий:

  • участвовать могут только вкладчики "Отбасы банка";
  • должен быть депозит с минимальной суммой в 1 млн тенге, действующий не менее 18 месяцев;
  • у участника не должно быть собственного жилья в течение последних пяти лет.

Участвовать могут все казахстанцы в возрасте от 18 до 63 лет включительно, но заемщики, которые хотят приобрести жилье в Алматы или Астане, обязательно должны быть прописаны в этих городах.

Ранее мы подробно рассказывали, как стать участником программы.

Добавим, что эксперты рассчитали примерную сумму, которую придется заплатить за квартиру, приобретенную по программе "Отау".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2064577-kak-dolgo-budet-deystvovat-programma-9-20-25-rasskazali-v-mne/

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