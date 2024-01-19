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Базовую ставку снизили: изменятся ли у казахстанцев проценты по ипотеке

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Деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Нацбанка на брифинге высказался о возможности снижения процентов по ипотеке и другим кредитам на фоне снижения базовой ставки, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, стоит ли казахстанцам ожидать снижения процентов по ипотеке и другим кредитам на фоне снижения уровня базовой ставки.

"Нацбанк устанавливает базовую ставку, а банки второго уровня, опираясь на эту ставку, после этого, конечно, определяют стоимость своих кредитных продуктов - будь то бизнес-кредит, ипотека, потребительский кредит. Поэтому снижение базовой ставки должно приводить к снижению стоимости кредитных продуктов по системе", - заявил в ответ глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

Снижение базовой ставки в Казахстане

Напомним, сегодня Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке - ставку снизили до 15,25%. Позже глава НБК подробно разъяснил, почему базовая ставка была снижена.

Также Тимур Сулейменов добавил, что ставку постепенно продолжат снижать и дальше. Он пояснил, что дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от того, как фактическая инфляция будет приходить в соответствии с прогнозами специалистов.

Помимо этого в Нацбанке рассказали, как отразится снижение базовой ставки на депозитах казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2056432-bazovuyu-stavku-snizili-izmenyatsya-li-protsenty-po-ipoteke-razyasnil-natsbank/

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