Базовую ставку снизили: изменятся ли у казахстанцев проценты по ипотеке

Глава Нацбанка на брифинге высказался о возможности снижения процентов по ипотеке и другим кредитам на фоне снижения базовой ставки, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, стоит ли казахстанцам ожидать снижения процентов по ипотеке и другим кредитам на фоне снижения уровня базовой ставки.

"Нацбанк устанавливает базовую ставку, а банки второго уровня, опираясь на эту ставку, после этого, конечно, определяют стоимость своих кредитных продуктов - будь то бизнес-кредит, ипотека, потребительский кредит. Поэтому снижение базовой ставки должно приводить к снижению стоимости кредитных продуктов по системе", - заявил в ответ глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

Снижение базовой ставки в Казахстане

Напомним, сегодня Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке - ставку снизили до 15,25%. Позже глава НБК подробно разъяснил, почему базовая ставка была снижена.

Также Тимур Сулейменов добавил, что ставку постепенно продолжат снижать и дальше. Он пояснил, что дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от того, как фактическая инфляция будет приходить в соответствии с прогнозами специалистов.

Помимо этого в Нацбанке рассказали, как отразится снижение базовой ставки на депозитах казахстанцев.