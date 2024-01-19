Нацбанк снизил базовую ставку: что будет с депозитами казахстанцев

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов сегодня на брифинге рассказал, как отразится снижение базовой ставки на депозитах казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, можно ли ожидать снижения интереса к тенговым депозитам на фоне понижения базовой ставки в Казахстане.

"У нас многие люди начали задумываться и начали класть деньги на депозиты, потому что видят, что доход реальный, и он защищен. Но ясно, что снижение базовой ставки повлияет на снижение ставок по депозитам. Это мы прекрасно понимаем – банки станут чуть-чуть, наверное, меньше давать процентов по депозитам, и это надо четко понимать. И это тот эффект, который мы в своих прогнозах просчитали", – сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, экономические законы работают одинаково.

"Проценты (вознаграждения – прим. ред.) по депозитам будут снижаться, и, конечно, интерес снизится. Но мы это тоже учли в своих прогнозах, и поэтому сегодняшнее решение считаем правильным.

Если не снизим базовую ставку, то тогда стоимость кредитных инструментов не снизится. Но экономика просит у нас снизить ставки по кредитам. Поэтому поиск баланса – это не наука, это искусство. Это наша работа, поэтому мы все учли и приняли такое аккуратное решение", – заверил глава Нацбанка.

Напомним, сегодня в Нацбанке объявили о снижении базовой ставки до 15,25%. Позже Тимур Сулейменов объяснил причину такого решения.

Как объясняется на официальном сайте НБ, базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики Нацбанка.

Решения по базовой ставке принимаются Комитетом по денежно-кредитной политике 8 раз в год согласно утвержденному графику принятия решения.

Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения. Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию.