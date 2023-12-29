Банки будут сохранять геолокацию казахстанцев при мобильных переводах: меморандум подписан

В Казахстане был подписан меморандум, согласно которому для защиты от мошенников банки будут сохранять геолокацию своих клиентов при совершении денежных операций. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Проблема с мошенничеством может затронуть любого казахстанца. Были случаи, когда аферисты оформляли на своих жертв кредиты на большие суммы. Например, только за 2022-2023 годы в Казахстане было выдано 7 759 мошеннических кредитов на сумму более 14,6 млрд тенге.

В связи с этим в стране прорабатываются различные меры по защите населения, в том числе при использовании банковских мобильных приложений.

Одним из основных этапов по усилению безопасности стал "Меморандум о взаимном сотрудничестве по противодействию мошенничеству", который был заключен между Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и казахстанскими банками второго уровня.

Согласно нему, жители Казахстана должны будут проходить биометрическую проверку при регистрации в мобильном приложении банка. Такую же проверку необходимо будет проходить при смене пароля в приложении.

Помимо этого банки начнут запрашивать у своих клиентов их местоположение, но только в определенных случаях.

"До осуществления операций с денежными средствами в мобильном приложении для дистанционного банковского обслуживания осуществляется передача в банк геолокационных данных мобильного устройства при наличии разрешения от клиента либо передача информации об отсутствии такого разрешения", – прописано в документе.

Другими словами, казахстанские банки начнут собирать информацию о местоположении клиентов, которые проводят какую-либо денежную операцию в банковском мобильном приложении, например, денежный перевод другому клиенту, оплату услуги или оформление кредита. При этом у казахстанцев останется возможность запретить передавать эту информацию.

Таким образом, планируется усилить меры безопасности при использовании мобильных банковских приложений, что в конечном итоге должно снизить количество кредитов, оформленных мошенниками.

Напомним, похожие требования также были прописаны и для микрофинансовых организаций.