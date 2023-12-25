Сохранять геолокацию при онлайн-кредитовании начали в Казахстане

Для усиления мер безопасности в Казахстане начали записывать геолокацию денежных операций, проведенных в приложениях банков. Что еще изменилось в банковской сфере страны, узнали журналисты NUR.KZ.

Кредитные мошенники могут нанести серьезный урон как рядовым казахстанцам, которые могут попасть в их ловушку, так и банкам. В связи с этим в Казахстане вводят различные меры по усилению контроля за банковскими операциями.

Так, например, как сообщают в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, 17 октября 2023 года были утверждены новые требования к обеспечению информационной безопасности банков. Особенно это касается их дистанционных услуг.

Согласно новым нормам безопасности, банки обязаны:

обеспечить безопасность разработки, доработки и хранения кодов программного обеспечения;

использовать биометрическую идентификации клиента при осуществлении ряда критичных операций;

ограничивать работу мобильных приложений при использовании на телефоне программ удаленного управления или при нарушении функций безопасности;

записывать геолокационные данные в ходе осуществления операций с денежными средствами в приложении.

Таким образом, планируется усилить меры безопасности при оказании банковских онлайн-услуг, в том числе и при оформлении кредита. Напомним, похожие требования также были введены для микрофинансовых организаций в Казахстане.