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30 лет независимости Казахстана

Казахстанцы стали чаще переводить валютные депозиты в тенге, считают аналитики

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Деньги лежат в стеклянной банке
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Уровень долларизации депозитов в Казахстане находится на минимальном за все время уровне. Как считают в КФГД, причина кроется в переводе денег на тенговые вклады. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

В третьем квартале 2023 года объем депозитов физических лиц в банках второго уровня, по данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), увеличился на 3,5%, или на 628 млрд тенгедо 18,6 трлн тенге по состоянию на 1 октября 2023 года. Эта сумма больше прошлогодней сразу на 27%.

Стоит отметить, что значительная часть средств хранится в тенге – порядка 13,2 трлн тенге. На иностранную валюту пришлось лишь 5,4 трлн тенге – это заметно меньше, чем было в прошлом квартале (5,5 трлн тенге).

Объем депозитов вырос до 18,6 трлн тенге
Объем депозитов. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Как считают аналитики, снижение доли валютных вкладов до минимального за все время уровня (29% от общего объема депозитов) является не только результатом высокой доходности по депозитам в тенге, превышающей уровень ослабления национальной валюты, но и перестройки мышления основной массы населения – обменный курс перестал быть решающим фактором при выборе валюты сбережения.

Кроме того, как выяснили эксперты, отток валюты происходит из двух основных групп вкладчиков. Первая и основная – это те, у кого на депозите хранится не более 5 млн тенге. Они в совокупности забрали порядка 15,5 млрд тенге с валютных вкладов. По мнению КФГД, эти деньги были переведены на тенговые депозиты под более высокие ставки.

Вторая группа – вкладчики, на депозитах которых хранится свыше 50 млн тенге. С валютных вкладов они в совокупности сняли порядка 105,4 млрд тенге. Однако в отличии от первой группы, эта, скорее всего, не переводила деньги в тенге, а выбрала другие валютные инструменты для получения более высокого дохода.

Уровень долларизации падает на депозитном рынке Казахстане.
Уровень долларизации депозитов. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Стоит отметить, что рост тенговых вкладов продолжается даже с учетом снижения рекомендуемых предельных ставок вознаграждения. Напомним, за последние несколько месяцев КФГД дважды снижал максимальные проценты по несрочным депозитам – в августе (с 16,3% до 16%) и в октябре (с 16% до 15,5%).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2047045-kazahstantsy-stali-chasche-perevodit-valyutnye-depozity-v-tenge-schitayut-analitiki/

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