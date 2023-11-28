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Чем цифровой тенге будет отличаться от электронных денег в Казахстане

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Кубики с надписью KZT лежат на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цифровой тенге можно будет применять как обычные электронные деньги: платить пластиковой картой или привязать ее к смартфону. Но есть и другие особенности. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Пилотный проект цифрового тенге был официально запущен в Казахстане в ноябре 2023 года. А его полное внедрение запланировано к декабрю 2025 года.

Однако некоторые аспекты новой формы казахстанской валюты могут вызывать вопросы у казахстанцев. О том, какие отличия будут от электронных или наличных денег при оплате цифровым тенге, нам рассказали в "Банке ЦентрКредит" (БЦК).

Напомним, что ранее в Казахстане состоялся тестовый выпуск криптовалюты, обеспеченной цифровым тенге.

Как и где будет храниться цифровой тенге

Как отмечают в пресс-службе банка, цифровой тенге будет накапливаться и сохраняться на отдельной CBDC-карте.

"Клиент получит возможность открыть счет в цифровых тенге, где можно будет хранить и откуда будет возможность рассчитываться, используя любые форм-факторы, включая платежные карты, NFC и электронные кошелки (ApplePay, SamsungPay) и так далее", – сообщают в БЦК.

При этом отмечается, что уже сейчас первым пользователям доступна пластиковая платежная карта в рамках тестирования.

Это физическая версия цифровой карты, которая также представлена в мобильном приложении и электронных кошельках. Платежная карта это один из доступных форм-факторов для платежей со счета в цифровых тенге.

Монеты тенге лежат на банковских картах
Банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Чем будет отличаться оплата цифровым тенге

Согласно сообщению банка, для конечных потребителей большой разницы непосредственно в расчетах по сравнению с текущими формами оплаты не будет.

"Расчеты в цифровом тенге будут доступны через уже существующие платежные инструменты: например, через мобильные приложения. Однако появятся и новые возможности, в первую очередь – возможность провести оплату офлайн", – отмечают в пресс-службе банка.

Как пополнять такую карту

Казахстанцы также смогу снимать деньги или пополнять карту с цифровым тенге без ограничений. Но пока этот механизм проходит проверку.

"Для целей тестирования сценариев в ограниченном выпуске нам необходимо совместно с Национальной платежной корпорацией протестировать платежную инфраструктуру на всех этапах жизненного цикла цифрового тенге от пополнения до конечного расчета", – сообщают в "Банке ЦентрКредит".

Деньги в баночке и кубики, выстренные в слово "BANK".
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом отмечается, что рассматривается функция внедрения денежных переводов с обычного банковского счета на счет для учета цифровых тенге и наоборот.

А в будущем цифровые тенге можно будет свободно конвертировать между всеми формами национальной валюты, включая наличные и электронные деньги.

Когда можно будет получить карту цифрового тенге

Как сообщают в "Банке ЦентрКредит", в ноябре 2023 года они совместно с Национальной платежной корпорацией и международной платежной системой Visa запустили пока только ограниченный выпуск платежной карты цифрового тенге.

Это было сделано для тестирования всех этапов жизненного цикла новой формы казахстанской валюты.

"Тестирование и отладка всех этапов жизненного цикла в реальных условиях является основной целью этого проекта. Для дальнейшего привлечения клиентов нам необходимо удостовериться, что все процессы отлажены.

Расширять круг пользователей будет возможно уже в 2024 году", – сообщают в БЦК.

Другими словами, новая форма национальной валюты в будущем будет такой же удобной, как и привычные казахстанцам электронные деньги: цифровой тенге можно будет тратить и переводить в иные формы с использованием мобильных приложений банков и пластиковых карт.

Ранее эксперты рассказали о преимуществах цифрового тенге для казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2047807-chem-tsifrovoy-tenge-budet-otlichatsya-ot-elektronnyh-deneg-v-kazahstane/

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