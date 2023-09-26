Кредиты для казахстанцев подорожали до рекордных значений

Ставки по кредитам для рядовых граждан в августе сильно выросли и составили в среднем 20,2%. Это максимальный показатель как минимум с 2016 года. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В 2022 году в Казахстане ставки по кредитам в национальной валюте варьировались от 14,2% до 18,3% годовых. Это были одни из самых высоких показателей среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Однако в 2023 году проценты по рынку стали еще выше. По данным Национального банка РК, в августе средняя ставка, по которой банки выдавали физическим лицам кредиты в тенге, составила 20,2%. Это максимальный показатель как минимум с 2016 года. Всего за месяц он вырос на 3,4 процентных пункта – в июле было лишь 16,8%.

Средние ставки по кредитам в тенге. Источник: Национальный банк РК

Высокие процентные ставки по кредитам в Казахстане обуславливаются прежде всего базовой ставкой, которую устанавливает Нацбанк. Она регулярно повышалась последние три года и лишь месяц назад впервые была понижена – с 16,75% до 16,5%.

В теории снижение базовой ставки должно повлиять и на стоимость кредитов. Это также должно коснуться и депозитов в тенге. Однако казахстанские банки второго уровня, видимо, пока не успели отреагировать на это понижение. Как минимум, средний процент по депозитам в августе остался неизменным.