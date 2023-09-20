Какие проценты по кредитам были установлены в Казахстане и других странах ЕАЭС

В 2022 году средневзвешенные ставки по кредитам в тенге для казахстанцев варьировались от 14,2% до 18,3%. На каких условиях выдавались займы в других странах-участницах ЕАЭС, узнали журналисты NUR.KZ.

В зависимости от срока кредита процентные ставки могут отличаться. По долгосрочным займам в среднем проценты значительно выше, то есть они менее выгодны для заемщиков. Хотя есть и исключения.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) выпустила статистический бюллетень, в котором сравнила кредитные ставки, действовавшие в 2022 году в странах-участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то есть в Казахстане, Армении, Беларуси, Кыргызстане и России.

Как оказалось, Казахстан отличился относительно мягкими кредитными условиями для физических лиц по сравнению с другими странами союза. Так, например, в 1 квартале 2022 года средневзвешенные ставки по краткосрочным кредитам в национальной валюте находились в районе 17%, а по долгосрочным – 18,3%.

Самые высокие проценты были зафиксированы в Кыргызстане – 18,6% по краткосрочным и 22,8% по долгосрочным. В России краткосрочные займы выдавались под 18,4%, тогда как по долгосрочным – лишь под 11,4% годовых.

В Армении и Беларуси в первом квартале 2022 года действовали самые низкие средневзвешенные процентные ставки – от 11,3% до 14,6% годовых.

На протяжении всего года ставки заметно менялись. Так, например, в Казахстане во втором квартале началось их снижение – до 14,2% по краткосрочным и до 17,5% по долгосрочным займам.

В остальных странах союза, наоборот, наблюдалось подорожание кредитов. Исключением стала Армения, где средняя ставка по краткосрочным займам снизилась на 0,2 процентных пункта.

В третьем квартале банки Казахстана начали частично повышать свои ставки по кредитам для физических лиц. Краткосрочные займы выдавались в среднем под 16,2%, а долгосрочные – под 16,9% годовых. В четвертом квартале 2022 года эти показатели установились на уровне 14,4% и 16,1% соответственно.

Ставки в ЕАЭС по кредитам в национальной валюте в 2022 году. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Стоит отметить, что займы в иностранных валютах выдаются в странах ЕАЭС под совсем другие проценты – ставки на протяжении 2022 года варьировались от 1% до 12%.

Ставки в ЕАЭС по кредитам в иностранной валюте в 2022 году. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Сколько заняли жители ЕАЭС в банках

На протяжении всего 2022 года вместе со ставками менялась и общая сумма задолженности населения перед банками.

Так, например, если в Казахстане в начале года сумма долга составляла почти 22,6 млрд долларов, то в четвертом квартале она выросла до 28,6 млрд долларов. В пересчете на тенге сумма за год увеличилась с 10,4 трлн до 13,2 трлн тенге.

Больше, чем в Казахстане, занимали только жители России. В первом квартале их общий долг составлял 299,6 млрд долларов, а в четвертом он вырос до 382 млрд долларов.

Общая сумма задолженности населения по кредитам в ЕАЭС за год выросла с 331,7 млрд до 422,3 млрд долларов, то есть со 151 трлн до 197,5 трлн в пересчете на тенге.

Задолженность населения ЕАЭС по выданным кредитам. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Напомним, в июле 2023 года общая сумма задолженности казахстанцев перед кредитными организациями уже составляла 17,6 трлн тенге. Другими словами, казахстанцы продолжают активно занимать деньги в банках и микрофинансовых организациях.