Снизить предельные ставки по микрозаймам "до зарплаты" хотят в Казахстане

Онлайн-кредит. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане обсуждают возможность снизить предельное значение вознаграждения по микрозаймам, которые выдаются на срок до 45 дней. О том, какие ставки предлагают установить, узнали журналисты NUR.KZ.

На данный момент у казахстанцев есть возможность оформить так называемые микрокредиты "до зарплаты". Их выдают на небольшой срок, который не должен превышать 45 дней. Есть ограничения и по сумме – она не должна быть больше 50 месячных расчетных показателей (МРП), или 172 500 тенге в 2023 году.

При этом у такого займа нет ГЭСВ – вместо этого проценты "капают" ежедневно, а предельная процентная ставка установлена на уровне 20% на весь период пользования кредитом.

Однако в ближайшее время условия могут измениться. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект постановления, в рамках которого планируется снизить предельные ставки вознаграждения. Документ был опубликован на портале "Открытые НПА".

Как могут измениться ставки

Первое, на что стоит обратить внимание в проекте постановления – изменение ежедневных предельных ставок. На данный момент они не должны превышать 1% в день, но авторы предлагают снизить эту планку.

"Установить предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении беззалогового микрокредита, на период до сорока пяти календарных дней, заключенному с физическим лицом, в размере не более 0,8% в день", – говорится в документе.

При этом авторы уточняют, что переплата за весь срок не должна быть более 20% от суммы выданного кредита, не превышающей 25 МРП (86 250 тенге в 2023 году). Если же она больше, то общая предельная ставка вознаграждения не должна превышать 15%.

Что касается микрозаймов под залог, то здесь изменения не планируются – дневная ставка вознаграждения также не должна превышать 1% в день, а общая не должна быть более 20% от суммы займа, выданной на период до 45 дней.

При этом планируют увеличить предельную ставку при превышении максимального срока действия договора – с 0,35% до 0,8% в день.

Сейчас проект постановления находится на стадии обсуждения, которая продлится до 28 апреля текущего года. Это значит, что поправки еще не вступили в силу и условия могут измениться.

Так, например, произошло с одним из предыдущих проектов, опубликованным на портале "Открытые НПА". Согласно ему планировалось снизить предельные ставки по некоторым видам банковских кредитов и микрозаймов, однако затем проект был удален.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2016765-snizit-predelnye-stavki-po-mikrozaymam-do-zarplaty-hotyat-v-kazahstane/