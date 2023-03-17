Снижать предельную ставку по микрокредитам передумали в Казахстане

Онлайн-кредит. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее в Казахстане было предложено снизить предельные ставки по некоторым видам займов, но теперь рассматривается законопроект с другими условиями. В чем они заключаются, узнали журналисты NUR.KZ.

На текущий момент, согласно постановлению правления Национального Банка РК "Об утверждении предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения", в Казахстане действуют следующие предельные ставки для разных видов кредитов:

беззалоговые банковские займы – 56% ;

; залоговые банковские займы – 40% ;

; ипотечные жилищные займы – 25% ;

; микрокредиты – 56%.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка предложило снизить некоторые из них посредством внесения изменений в постановление.

Изначально идея заключалась в том, чтобы уменьшить максимальные проценты сразу по двум видам займов: по беззалоговым банковским кредитам и по микрокредитам – с 56% до 44%. Однако проект с таким предложением в итоге был удален.

Вместо него 17 марта на портале "Открытые НПА" появился новый проект постановления о внесении изменений. Теперь в нем предлагается снизить предельную ставку только по беззалоговым банковским кредитам – также до 44%.

То есть снижать максимальный процент по микрокредитам пока передумали, он останется на прежнем уровне – 56%.

Сейчас проект находится на стадии обсуждения, которая продлится до 6 апреля текущего года.

При этом напомним, что микрокредиты размером до 50 МРП и сроком до 45 дней могут выдаваться максимум под 20% на весь срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2013346-snizhat-predelnuyu-stavku-po-mikrokreditam-peredumali-v-kazahstane/